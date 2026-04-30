美國海軍目前在中東地區部署林肯號（USS Abraham Lincoln）、福特號（USS Gerald R Ford）和布希號（USS George HW Bush）等3艘航空母艦，執行對伊朗的作戰行動。有外媒引述知情美國官員29日的說法，透露福特號將於未來數天，啟程返回位於美國維吉尼亞州的母港。
綜合《衛報》等外媒報導，福特號是世上最大的航母，去年6月24日離開母港-諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）前往歐洲，又按指示橫渡大西洋返回加勒比海，協助美國封鎖委內瑞拉石油出口，並參與今年1月的抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）行動。
之後，福特號再被派往中東支援美國對伊朗的作戰行動，截至週三為止，它已在外部署309天，創下美國現代航母海上服役最長紀錄。
眼下，福特號正在與林肯號、布希號執行對伊朗的海上封鎖任務。報導提到，美軍航母部署週期一般是6到7個月，而福特號在這波長期部署中，損耗相當嚴重，甚至還發生因洗衣房起火，導致部分水兵受傷，需緊急撤出中東，靠岸維修的事故。
此外，美國聯邦眾議院當地時間週三舉行聽證會時，多位議員就曾質疑福特號長時間部署，恐會影響未來的可用性能；美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則指出，與海軍協商決策的過程艱難，所以導致福特號延長部署。
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之後，福特號再被派往中東支援美國對伊朗的作戰行動，截至週三為止，它已在外部署309天，創下美國現代航母海上服役最長紀錄。
眼下，福特號正在與林肯號、布希號執行對伊朗的海上封鎖任務。報導提到，美軍航母部署週期一般是6到7個月，而福特號在這波長期部署中，損耗相當嚴重，甚至還發生因洗衣房起火，導致部分水兵受傷，需緊急撤出中東，靠岸維修的事故。
此外，美國聯邦眾議院當地時間週三舉行聽證會時，多位議員就曾質疑福特號長時間部署，恐會影響未來的可用性能；美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則指出，與海軍協商決策的過程艱難，所以導致福特號延長部署。
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