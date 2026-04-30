美國五角大廈官員在國會指出，自美伊戰爭以來，相關軍事支出已達到約250億美元（約新台幣7900億元）。美軍中央司令部司令古柏預計於今（30日）前往白宮，向總統川普簡報中東戰況，美媒披露，川普正考慮恢復大規模軍事作戰，以打破僵局或給與伊朗最後一擊。
據路透社報導，美國國防部部代理主計長赫斯特（Jules Hurst）在眾議院軍事委員會聽證會上作證時，向民主黨人說明，美方自對伊朗動武以來，相關軍事支出已累計約250億美元（約新台幣7900億元），這筆開銷主要來自「史詩怒火行動」。不過，他並未說明計算方式，也沒有提到是否有計算中東基地的修復和重建費用。
目前美國與伊朗維持相當脆弱的停火狀態，五角大廈已向中東增派數以萬計兵力，並長期維持3艘航空母艦在該區域執行任務，軍事壓力持續升高。
美媒Axios報導，知情人士表示，川普（Donald Trump）今日將聽取美國中央司令部（CENTCOM）古柏（Brad Cooper）針對伊朗軍事行動計劃的簡報。這顯示川普正嚴肅考慮重啟大規模軍事行動，目的是試圖打破談判僵局，或是在結束戰爭前給予伊朗最終打擊。
知情人士透露，中央司令部已準備了一項短暫但強大的對伊朗打擊波次計劃，極可能包含基礎設施目標，希望能藉此打破談判僵局。另一項預計向川普展示的計畫，重點在於接管部分荷姆茲海峽區域，以重新開放商業航運，此類行動可能包含出動地面部隊。
過去曾討論過且可能在此次簡報中提及的另一個選項，是派遣特種部隊執行任務，以確保伊朗的高濃縮鈾庫存安全。
川普此前向Axios表示，他認為對伊朗的海上封鎖「比轟炸更有效一些」。兩名消息人士告訴Axios，川普目前將封鎖視為他的主要籌碼，但若伊朗仍不屈服，他會考慮採取軍事行動。
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目前美國與伊朗維持相當脆弱的停火狀態，五角大廈已向中東增派數以萬計兵力，並長期維持3艘航空母艦在該區域執行任務，軍事壓力持續升高。
美媒Axios報導，知情人士表示，川普（Donald Trump）今日將聽取美國中央司令部（CENTCOM）古柏（Brad Cooper）針對伊朗軍事行動計劃的簡報。這顯示川普正嚴肅考慮重啟大規模軍事行動，目的是試圖打破談判僵局，或是在結束戰爭前給予伊朗最終打擊。
知情人士透露，中央司令部已準備了一項短暫但強大的對伊朗打擊波次計劃，極可能包含基礎設施目標，希望能藉此打破談判僵局。另一項預計向川普展示的計畫，重點在於接管部分荷姆茲海峽區域，以重新開放商業航運，此類行動可能包含出動地面部隊。
過去曾討論過且可能在此次簡報中提及的另一個選項，是派遣特種部隊執行任務，以確保伊朗的高濃縮鈾庫存安全。
川普此前向Axios表示，他認為對伊朗的海上封鎖「比轟炸更有效一些」。兩名消息人士告訴Axios，川普目前將封鎖視為他的主要籌碼，但若伊朗仍不屈服，他會考慮採取軍事行動。
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