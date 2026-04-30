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林昱珉3A遇滿壘危機退場 打線逆轉驚險解套

張弘稜展現158公里火球 長中繼下修防禦率

台灣旅美投手今（30）日在各級小聯盟賽場展現拼勁。效力於響尾蛇3A的明星左投，在今日對戰太空人3A的比賽中先發登場，雖然在第五節遭遇亂流遺憾退場，但所幸靠著隊友火力的強大支援成功逃過敗投；而在海盜高A奮戰的，則展現「火球男」本色，在長中繼任務中飆出158公里的驚人球速，同樣完成3次三振。林昱珉今日銜命先發交手太空人3A，開局雖投出保送，但迅速穩住陣腳化解危機。第二局雖然在兩出局後因長打失掉一分，但他隨即投出三振及時止血，並在3、4兩局展現壓制力，力保不失分。然而比賽進行到第五局，林昱珉體力似乎出現下滑，在留下兩出局滿壘的殘壘後被換下場。可惜接手隊友未能成功「拆彈」，送出四壞球擠回一分，這分也算在林昱珉頭上。總計林昱珉今日投4.2局失2分，用了85球，最快球速來到93.5英哩（約150.4公里）。雖然退場時是敗投候選人，但白襪打線在比賽後段發威逆轉，讓林昱珉最終無關勝敗，目前防禦率為5.40。另一邊在海盜高A出戰的張弘稜，今日面對白襪高 A 擔任長中繼重任。他主投3.2局用了62球，雖然被敲出兩支陽春砲失掉兩分，但整場比賽球速相當亮眼，最快飆到98英哩（約158公里），展現其優異的身體素質與壓制力。張弘稜整場比賽投出3次三振、2次保送，防禦率也隨著這次的長中繼表現從雙位數下修至9.37。海盜高A最終在延長賽第10局展現強韌韌性，超前比分奪下勝利，張弘稜此役同樣無關勝敗。