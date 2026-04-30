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國民黨軍購態度火車對撞，副主席季麟連昨在中常會揚言「開除立法院長韓國瑜」，脫口「賣黨求榮」，引發藍營譁然。同一天，原本獲多數立委與韓國瑜支持的8000億軍購案，卻在黨團大會上未能拍板。從前一天黨中央系統密集致電藍委溝通，到中常會前「通知媒體」掌握發言時點，整體節奏引發黨內質疑：這一連串動作，是否有人在背後主導？據《NOWNEWS今日新聞》掌握，黨內已有聲音將矛頭指向與黨主席鄭麗文關係密切、綽號「CK楊」的異康公司董事長楊建綱。從年初餐敘談軍購、到會前人脈動員，再到關鍵發言與議事節奏變化，多名黨內人士認為，「相關發展並非單一事件」。回到昨天中常會現場，季麟連罕見以副主席兼黃復興黨部主委身分發言。他表示，韓國瑜是其四十年革命袍澤、鐵桿兄弟，也是國民黨與黃復興的驕傲，「打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」，言論一出，引發黨內強烈反彈。由於中常會向來為閉門會議，但此次黨中央卻特別告知媒體等季麟連談話，韓國瑜嫡系子弟兵林佳新與中廣前董事長趙少康均質疑，整體事件並非臨時起意，而是有計畫的安排，「是誰讓他這樣講？背後有沒有影武者？」時間往前推至28日黨團大會前一天，黨中央系統全面動員。據指出，黨主席鄭麗文與黨團總召傅崐萁傾向將原本多數立委支持的8000億軍購，調整為「3800億＋N」版本；過程中，秘書長李乾龍出面與新北藍委溝通，並透過桃園市議長邱奕勝協助整合桃園6席立委立場。黨內人士透露，楊建綱出身海軍官校，與軍系關係密切，且與邱奕勝、傅崐萁互動頻繁，也被視為鄭麗文的重要支持力量之一，在相關議題上具一定影響力。另名藍委指出，今年初黨中央與黨團餐敘時，楊建綱曾現身並就軍購、對美關稅等議題發表看法，在黨版3800億+N版本出爐後，又透過臉書發文強調「不存在8000億、9000億的自我設定，有文件、有內容，有報價、才能審查」。側面了解，昨天黨團大會上，力挺8000億軍購派立委一度暗自決定，倘若黨團總召傅崐萁強壓3800億+N版本，將會發動投票，由於在場立委多數傾向8000億，若是表決將會通過，但傅崐萁則表態不會表決「今天不下結論，就是表達意見」，所以才喊卡。據悉事後有藍委質疑，倘若真的黨團自主，昨天早應表決通過8千億，從此事來看，黨團被外部勢力介入頗深，加上季麟連的爆炸性失言，相關線索都和楊建綱有千絲萬縷的關係。