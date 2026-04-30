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台北市議員林亮君去（2025）年10月28日踢爆國票證券副董事長陳冠如長期以言語羞辱、不當干預等形式霸凌一名職員。國票證券接獲申訴後依《職安法》啟動內部調查，並認定「職場不法侵害成立」。林亮君昨日指出，陳冠如濫用其國票金控（國票證券母公司）董事職權指使國票證券審計委員會另組調查小組，要求重啟調查，欲推翻不法侵害成立之認定。林亮君並指責北市勞動局沒有作為。北市勞動局勞檢處今（30）日表示，本案已於去年12月、去年2月辦理兩次勞動檢查，並於查核後即發函要求公司依法辦理，並非外界所稱沒有作為。林亮君昨日舉行記者會指出，國票證券竟要求受害職員簽署放棄法律上之權利及請求之「承諾書」，陳冠如從長期霸凌、利用職權試圖推翻調查結果，到現在要脅受害者簽署承諾書等舉動，已對受害職員造成「四度傷害」，實在令人髮指。林亮君表示，在她揭露後，勞動局於去年12月10日引述勞動部函覆內容並明確向國票證券說明（略以）：「該司審計委員會無權處理，故其對職場不法侵害所為之調查及認定，應屬自始無效。」然而，更荒謬的是，國票證券宛如視法律為無物，其獨立董事竟仍提出一份「無訪談當事人」的訪談調查報告，企圖再次推翻不法侵害成立之認定，並於今年3月函知勞動局。林亮君指出，勞動局在明知職場霸凌事實成立，且問題報告已送達眼前的情況下，卻仍視若無睹、未主動調查或處置。作為勞動主管機關，面對如此明顯的程序瑕疵與權勢壓迫，竟選擇消極以對，令人咋舌。對此，勞檢處表示，本案已於去年12月2日及今年2月6日，辦理兩次勞動檢查，並於查核後即發函要求公司依法辦理，並非外界所稱沒有作為。針對此案，勞檢處表示，依勞動部職業安全衛生署2025年11月26日函釋，職場霸凌申訴案件應由公司依不法侵害預防計畫成立之處理小組進行調查與認定。本處進行勞動檢查後，立即函知公司相關規定，明確告知其他單位另行調查所為之結論，均屬自始無效，須回歸原有機制辦理，並依法落實預防、調查及必要處置。對於林亮君議員關注今年3月國票公司某董事自行調查霸凌案並函文勞動部、勞檢處、金管會等各機關一事，勞檢處強調，該函文內容係延續前開中央函釋之既有見解；「本處維持一致立場辦理，並將再度以此行文要求國票公司，依照勞動部函釋與前述函文辦理，不得由非計畫之專責單位（管理部）重啟調查。」另就陳情人提及簽署相關承諾書部分，勞檢處表示，據了解，民眾已向勞動部提出陳情，勞檢處雖未接獲相關案件，但為確保勞工權益，將主動協助後續處理，勞工可透過勞資調解，或義務律師諮詢服務，以法律途徑爭取自身權益。此外，本案已經職場霸凌調查成立，新修正職安法（草案）已訂定雇主應就霸凌成立案件妥善處理，雖法令尚未實施，勞檢處呼籲雇主仍應整體檢視並妥為處理。