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台中市房產市場正陷入「價格與居住成本脫鉤」的畸形結構。市議員施志昌、林祈烽今（30）日於議會進行都建水業務質詢中指出，台中房價雖受政策影響呈現跌勢，租金卻逆勢狂飆，全市閒置空屋更突破10萬宅。他表示，高租金已成為扼殺青年成家的「頭號殺手」，要求市府加碼老屋修繕補助，引導空屋流入包租代管市場。施志昌引用內政部 114 年最新數據指出，台中住宅價格指數較去年同季下跌 5.63%，跌幅居六都之首；然而租金市場卻呈平行時空，「整層住家」平均租金從 113 年底的 13,411 元，在短短九個月內暴漲至15,557元，漲幅高達 16%，獨立套房亦突破8,000元大關。施志昌直言，房東持有成本降低，租金卻不減反增，顯示市場機制失靈。台中作為六都起薪最低的城市，青年需將4至5成所得用於繳房租，導致少子化問題持續惡化。此外，台中低度使用（空屋）住宅數攀升至 108,068 宅，空置率 9.39%，且高度集中在北屯、西屯、南屯、烏日及梧棲等五大重劃區，屋主寧願「待價而沽」也不願出租，鎖死住宅資源。都發局長李正偉表示，租金居高不下主因在於物價上漲與實價登錄後的定價效應，且投資客降價意願低。針對議員提出加碼補助老屋修繕以增加供給，都發局表示會再研議，並希望中央能進一步提升包租代管及租金補貼，協助中低收入戶。