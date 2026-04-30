我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗的戰爭僵持不下，面對荷姆茲海峽長期封鎖的潛在威脅，國際油價持續攀升，已飆破每桶120美元；與此同時，華府與德黑蘭高層的口水戰也未曾停歇，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）甚至酸川普內閣專給「垃圾建議」，而且還很昂貴。美國總統川普（Donald Trump）29日宣稱，美方實施的海上封鎖已切斷伊朗石油出口途徑，由於石油無法運出，伊朗境內的石油儲存設施與輸油管線壓力過大，已然瀕臨爆炸邊緣。對此，伊朗則迅速反擊，不僅諷刺美方獲得的是「垃圾建議」，這些施壓策略不僅沒能癱瘓伊朗的經濟命脈，更警告其軍事克制已達極限，近期將發動大規模報復行動。伊朗議會議長卡利巴夫在X平台發文，挖苦美國政府顯然是聽信了包含財政部長貝森特（Scott Bessent）在內的「垃圾建議」，這些錯誤的封鎖理論非但沒讓油井爆炸，反而推升全球油價。卡利巴夫不忘補刀，說伊朗大可以直接在現場直播油井的狀況，威脅封鎖行動唯一的成果，就是將油價推升至每桶120美元以上，還預告下一個目標是140美元。