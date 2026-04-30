我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟歷經昨戰與樂天桃猿8局2：2和局後，今（30）日兩隊繼續於主場洲際棒球場交戰，黃衫軍全力避免吞下2連敗，推出當家王牌羅戈掛帥先發，但本場卻強碰樂天桃猿23歲強投曾家輝先發。曾家輝本季3場先發主投15.1局狂飆18次三振、每局被上壘率僅1.04，成績堪稱樂天「新本土王牌」。中信兄弟靠著上周豪奪3勝1敗，近期戰績有所回穩，但週日5：8不敵富邦悍將，加上昨戰與樂天桃猿血戰8局後因雨裁定和局，今天仍有止敗壓力，推出王牌羅戈掛帥先發，他曾對樂天桃猿投出8連勝，直到本季才畫下句點。開季至今，羅戈5場先發表現穩定，但至今戰績僅1勝3敗。相對於羅戈連續2年負運開局，樂天桃猿曾家輝倒是開季至今的中職土投大驚奇。他目前3場先發雖還未奪勝，但總計15.1局僅被打出12支安打、18次三振僅有4次四壞球保送，防禦率3.52，整體表現可圈可點。攤開《野球革命》數據，曾家輝主要靠著均速147公里、使用率57.1%直球，搭配26.5%滑球來解決打者，其中滑球揮空率高達33.3%、被打擊率1成88都相當出眾，同時三振率（K%）亦高達28.6%，同樣是聯盟頂標水準。曾家輝今年代表作是4月3日對上富邦悍將，5局送出10次三振，期間三度解決張育成，受到球迷關注。此外，他也於4月11日曾對中信兄弟先發，該戰主投5局被打出4支安打、3K僅失1分，於平手時退場無關勝負，最終樂天桃猿2：1力克黃衫軍。