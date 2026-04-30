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▲五一勞動節全家霜淇淋6元多吃一支。（圖／全家family.com.tw）

▲全家五日五好康，勞動節餅乾、飲料買一送一。（圖／取自全家）

▲五一勞動節於全家購買指定商品單筆消費滿688元，即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」。（圖／全家提供）

▲7-11霜淇淋每週五六日使用指定方式支付，可享第二件半價優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家五一勞動節優惠來了！全家自周五（1日）連假開始，門市霜淇淋6元多吃一支，還有五日五好康優惠開跑，自5月1日起至5日，多款店內商品買一送一，包括FMC金萱二十七、竹炭水買一送一，曠世奇派、雪糕10元多一件也近半價優惠，且門市指定商品，消費滿688元即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」。全家自明（1）日起至5月5日限定，門市購買霜淇淋不限口味，2支只要55元，相當於只要加5元就能多吃一支。APP隨買跨店取即起至5月3日前，有霜淇淋買2送2，寄冰可一路吃到夏天。全家霜淇淋4月口味「開心果、蘭姆葡萄」要把握最後品嚐時機，接下來全家霜淇淋5月新口味聯名知名手搖品牌五桐號，將店內招牌飲品「最完美手沖泰奶」變身霜淇淋，嚴選泰國手標紅茶製成，不僅有濃郁茶香還有滑順的牛奶香氣，多層次泰奶滋味消暑必備，不過預計新口味要等到連假後才會登場。◾星太郎香菜超寬條餅買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾KANRO葡萄鮮果實軟糖，5.8折（原價69元、特價40元）◾曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾Nieseko牛奶巧酥雪糕10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）全家門市5月1日起至5月5日推出連假優惠，購買指定商品單筆消費滿688元，即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」，將經典店舖LOGO及懷舊的星星太陽招牌造型縮小化身療癒小燈箱，兩款隨機贈送，單筆不累贈，數量有限送完為止。7-11霜淇淋門市也有優惠，即起至5月12日前，每週五六日憑uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay 支付享第二件半價。5月12日前購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋，可參加集點活動，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨），集滿5點免費兌換或2點+29元兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。