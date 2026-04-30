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▲ 萊爾富哈根達斯買4送4！5月1日至5月5日連續5天登場。（圖／萊爾富提供）

▲五一勞動節連假優惠，OK超商連三天指定商品買一送一。（圖／OK超商提供）

高溫酷暑快到了！超商在五一勞動節推出哈根達斯指定雪糕買4送4優惠，8支只要516元，且若使用指定支付方式，可以再打9折優惠，原價單支129元下殺到58元，相當於比買一送一更便宜。萊爾富5月1日至5月5日限定，門市哈根達斯雪糕買4送4，且只要在全台萊爾富門市使用iPASS MONEY APP並綁定聯邦銀行信用卡付款，即可享不限金額現折10%，相當於多打9折，原價129元的雪糕，特價後最低只要58元。此次包含多款哈根達斯人氣脆皮雪糕，其中以全新「春日果香」系列最為吸睛。「芒椰葡萄柚脆皮雪糕」以香甜芒果冰淇淋為基底，內餡注入濃郁椰漿流心，外層包裹白巧克力脆皮並點綴葡萄柚脆粒，口感層層堆疊；「草莓柚子脆皮雪糕」則選用新鮮草莓製成冰淇淋，融合草莓柚子果醬流心，搭配嵌入覆盆子果粒的白巧克力脆皮，呈現清爽酸甜風味。除了新品外，經典口味同樣一應俱全，包括草莓、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁、淇淋巧酥、抹茶杏仁粒、夏威夷脆果仁及岩鹽焦糖雪糕等多款選擇。OK超商於5月1日至5月3日推出指定商品限時三天「買一送一」，從咖啡、零食到生活用品都有，包括77乳加濃巧酥、曼陀珠、Nabati威化餅、LOTTE Zero無糖軟糖等人氣零食通通入列；飲品部分則有西雅圖濾掛咖啡、福樂牛乳、維士比能量飲等，從早上提神到深夜解饞一次滿足。此外，除了甜食補給，也鎖定上班族與夜貓族需求，西雅圖濾掛咖啡、福樂牛乳系列、維士比馬力夯PLUS能量飲，以及味味一品麻辣臭豆腐麵等商品同步買一送一；生活用品有高露潔抗敏牙膏、舒潔冰巾與靠得住衛生棉全面買一送一。