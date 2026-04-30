我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日職日本火腿鬥士的孫易磊，開季從二軍出發，先發出賽5場繳出防禦率1.13的宰制級成績，根據《日刊體育》每周更新的一軍先發預測表，本週日5月3日交手歐力士系列賽最後一場，先發投手就是孫易磊，如消息屬實，將是他本季首度被升上一軍，就擔任先發投手出賽。現年21歲的孫易磊去年在一軍獲得9場出賽，累積0勝1敗、4中繼、1救援成功，防禦率5.11成績，季末隨中華隊參與經典賽，繳出好表現，回歸日本火腿鬥士後，開季從二軍出發，以先發投手持續養成。孫易磊最近一次出賽在4月25日，該戰面對樂天金鷲二軍，先發花費95球主投5.2局被擊出4支安打僅失1分非自責分，另添3次三振、1保送，本季他在二軍出賽5場拿到2勝2敗，24局中狂飆26次三振、僅4保送，防禦率為1.13，表現相當出色。《日刊體育》每周初都會更新日本火腿上周戰況回顧，以及本周預測先發投手，昨天與今天預測的達孝太、伊藤大海都如期先發，周末與歐力士系列賽，前2場則是加藤貴之與北山亘基，周日最終戰則預定交給孫易磊。報導中也特別提到在二軍調整的2位台灣投手古林睿煬與孫易磊，上周出賽表現，「25歲古林睿煬調整為先發投手，對上養樂多先發2.2局，用了46球，被擊出4支安打，送出5次三振，失2分。 25日對上樂天金鷲，21歲孫易磊則用95球主投5.2局僅失1分，表現很出色。」