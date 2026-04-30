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國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引發藍營集體撻伐。國民黨主席鄭麗文今（30）日二度緩頰，稱季麟連昨天說話稍微衝動了一點，他跟韓國瑜幾十年老同志，也是語重心長，大家不需要擴大解釋，也不需要繼續見縫插針。國民黨主席鄭麗文今出席國民黨勞工委員會舉辦的115年模範勞工表揚大會，針對季麟連昨天的談話，她說「大家都是幾十年的老同志、老朋友了，難免昨天季副主席說話稍微衝動了一點」，不過季麟連和韓國瑜是幾十年的老同志，其實也是語重心長，大家不需要擴大解讀，也不需要繼續見縫插針，「老同志的情誼沒有這麼容易被分化的」她也說，昨天大家都送溫暖給韓院長，韓國瑜任重道遠，立法院院長真的非常難做，「這就是石磨心。」鄭麗文續道，在這樣風雨挑戰路程中，為了兩岸和平安全發展，為台灣國防安全努力，國民黨從來都是最負責任政黨，不但會成功開拓兩岸和平大道，深化跟美國在戰略上合作，從來沒有矛盾，不需要自亂陣腳。鄭麗文說，國民黨可以充分討論軍購案，但不可以掉進去民進黨挖的陷阱裡，「1.25兆天文數字空白授權我們不可能接受」，替台灣爭取堅實真正需要的國防力量，會永遠堅守這立場，請大家放心，也要對黨團有信心，團結國民黨來保衛台灣，開創和平，沒有任何疑問，也不需要再去擴大任何突發狀況。