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全球貨櫃輪市場迎來提早報到的旺季拉貨潮，最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）於今（30）日正式出爐，指數成功終結連續兩周的下挫跌勢，強勢上揚36.14點，以1911.4點作收，周漲1.9%。受惠於5月強勁的貨量復甦預期，加上高昂的油價成本推升，主要遠洋航線迎來反彈。北美線是本周最強主力，在提早浮現的旺季需求帶動下，遠東到美西航線每FEU（40呎櫃）運價來到2722美元，漲136美元，漲幅5.3%；遠東到美東航線每FEU 3691美元，上漲121美元，漲幅3.4%。相較於北美航線的強勁反彈，歐洲市場則因整體經濟景氣復甦步調偏弱，運量成長受限，運價僅呈現溫和上漲的格局。遠東到歐洲航線每TEU（20呎櫃）報價為1521美元，周漲24美元，周漲1.6%；遠東到地中海航線每TEU則漲10美元，來到2430美元，漲幅0.4%。近洋線遠東到東南亞航線每TEU下滑4美元；東北亞，遠東到日本關西維持平盤，遠東到日本關東微跌1美元，遠東到韓國每TEU則微幅下修2美元。5月全球貨運需求已提前展現強勁的復甦力道，陽明董事長蔡豐明先前就表示，預期5月將湧現強勁的拉貨需求。在需求回溫與國際油價居高不下的雙重夾擊下，全球各大航商自5月起勢必將啟動新一波運價調漲，以真實反映不斷攀升的營運成本。