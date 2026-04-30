美伊戰爭暫時停火但談判陷入僵局，美國總統川普正以對伊朗的海上封鎖作為核心戰略，試圖在不進一步動用大規模軍事打擊的情況下，迫使伊朗屈服。CNN分析，這個戰略能否奏效，取決於兩大關鍵問題。
CNN報導，川普這項戰略基於一個簡單的前提：扼殺伊朗的石油出口及支撐日常生活的進口物資，將引發社會崩潰，這將對政權施加無法承受的壓力，迫使德黑蘭屈服於美國的要求，永久放棄其核計畫。
美國官員看到德黑蘭飆升的通貨膨脹、災難性的失業潮與物資短缺時，也得出為期兩週的封鎖正在奏效的結論。川普也對這個計劃相當滿意，其中一個原因是這既能對伊朗施壓，也能避免美軍人員傷亡；另一個原因則是為了奪回美國在經濟戰中的籌碼。
CNN分析，川普的戰略能否成功，取決於兩個關鍵問題。第一是川普本人、共和黨員及美國民眾，能忍受戰爭帶來的成本上升多久？目前美國汽油平均價格已飆破每加侖4美元，且通膨預期上升，期中選舉的選民已對高物價感到憤怒。
第二個問題，則是該計畫是否基於對伊朗現狀的真實情報與合理推論？華盛頓長期以來有一種令人存疑的傾向，即用「美式邏輯」套用於中東社會，但這些社會的反應往往與美國總統的預期背道而馳。
雖然越來越多證據顯示，伊朗經濟陷入困境。CNN白宮團隊引述消息指出，美國情報預測伊朗經濟只能再撐幾週甚至幾天。但中東研究所高級研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，封鎖可能帶來嚴重的經濟痛苦並轉換成無法控制的政治反對浪潮，但這可能需要數月時間，經濟崩潰要引發政治變革，取決於抗議活動的組織程度與政權內部是否出現倒戈，而這些目前尚未在伊朗顯現。
CNN指出，川普的封鎖戰略可能存在缺陷，若斬首最高領袖、持續轟炸都沒摧毀德黑蘭的意志，能相信經濟危機就能做到嗎？伊朗被西方制裁數十年，抗議達到臨界點時就會出手鎮壓，韌性與頑固已成為傳奇。若伊朗屈服，川普將終結這場長達近半世紀的對決。但若失敗，他將再次證明，伊朗承受重擊的意志，足以抵消美國強大武力的打擊。
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美國官員看到德黑蘭飆升的通貨膨脹、災難性的失業潮與物資短缺時，也得出為期兩週的封鎖正在奏效的結論。川普也對這個計劃相當滿意，其中一個原因是這既能對伊朗施壓，也能避免美軍人員傷亡；另一個原因則是為了奪回美國在經濟戰中的籌碼。
CNN分析，川普的戰略能否成功，取決於兩個關鍵問題。第一是川普本人、共和黨員及美國民眾，能忍受戰爭帶來的成本上升多久？目前美國汽油平均價格已飆破每加侖4美元，且通膨預期上升，期中選舉的選民已對高物價感到憤怒。
第二個問題，則是該計畫是否基於對伊朗現狀的真實情報與合理推論？華盛頓長期以來有一種令人存疑的傾向，即用「美式邏輯」套用於中東社會，但這些社會的反應往往與美國總統的預期背道而馳。
雖然越來越多證據顯示，伊朗經濟陷入困境。CNN白宮團隊引述消息指出，美國情報預測伊朗經濟只能再撐幾週甚至幾天。但中東研究所高級研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）指出，封鎖可能帶來嚴重的經濟痛苦並轉換成無法控制的政治反對浪潮，但這可能需要數月時間，經濟崩潰要引發政治變革，取決於抗議活動的組織程度與政權內部是否出現倒戈，而這些目前尚未在伊朗顯現。
CNN指出，川普的封鎖戰略可能存在缺陷，若斬首最高領袖、持續轟炸都沒摧毀德黑蘭的意志，能相信經濟危機就能做到嗎？伊朗被西方制裁數十年，抗議達到臨界點時就會出手鎮壓，韌性與頑固已成為傳奇。若伊朗屈服，川普將終結這場長達近半世紀的對決。但若失敗，他將再次證明，伊朗承受重擊的意志，足以抵消美國強大武力的打擊。
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