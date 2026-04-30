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「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）身為WBC世界棒球經典賽「Team Taiwan」一員，現效力於大聯盟3A哥倫布快艇隊。不過，近日有球迷發現費仔已經有幾場沒有上場，相當擔心他的狀況，該文也掀起熱議，懷疑有「交易」或「升大聯盟」的可能性。對此，費爾柴德所屬經紀公司帕菲克國際運動行銷發貼文澄清，「費仔小感冒啦！」費仔本人也預告明天有機會上場。在今年棒球經典賽表現亮眼的「費仔」費爾柴德，在台韓戰中敲出超前轟，也時常提及與台灣隊友間的趣事，目前於3A哥倫布快艇隊（Columbus Clippers）穩定出賽，許多台灣球迷都跨海關心台灣男兒「費仔」的旅美表現。然而，卻有台灣球迷發現費仔近期消息突然變少，也沒有上場比賽，因此截圖轉播畫面並在社群Threads上發文，寫下「費仔最近一個禮拜3A都沒有出賽，人有在板凳區，但沒有看到關於他的傷兵報告…完全不知道現在是什麼情況」，透露出對費仔的擔憂。該貼文隨即引起網友討論，有球迷認為是上大聯盟的契機，「搞不好要升了」、「該不會準備要上去了？」、「不知道有沒有交易的可能」，也有粉絲貼上球隊instagram官方限動，主場宣傳照也有費仔的身影。對此，費爾柴德所屬經紀公司「帕菲克國際運動行銷」在球迷貼文發佈7小時後，也發布貼文強調，「我知道大家都在協尋這位大哥，費仔小感冒啦，只是暫時休息一下」並配上費仔之前拍攝的短影片，希望讓球迷們放心。經紀公司也透露有與費仔聯絡，「早上有跟他通過電話了，身體好很多了！他明天會上場啦（他說的應該啦）。」不少球迷也回覆公司的澄清文，「差點都要報警了」表達憂心，不少網友暖心祝福費仔早日康復，並希望經紀公司能將大家的關心傳遞給費仔，全力為他加油。