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國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引爆黨內撻伐。文傳會副主委尹乃菁今（30）日接受中廣前董事長趙少康專訪，遭到趙少康連珠炮逼問，「3800億+N跟8100億先動支111億美金，沒有多大差別？」，尹乃菁坦言，黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過3800億就是抱美國大腿、親美派、中情局（CIA）走狗，這樣的聲音很多是老將軍。趙少康從昨天就對於季麟連的說法連番砲轟，今天尹乃菁接受「少康上線啦」專訪，被趙少康逼問，3800億+N跟8100億裡面先動支111億美金，在沒有差別情況下幹嘛這麼堅持？打電話還要動用地方黨部，民進黨說你們堅持3800億+N有境外勢力，就是大陸。也有人認為面子，顯示鄭主席的面子，沒有這麼大的差別，幹嘛要動這麼大的力量，你就黨團自主，結果是一樣的。尹乃菁則脫口，國民黨內有一股很強大的聲音，認為說不可以讓美國予取予求，所以超過3800億的那個，就是抱美國大腿，你就是親美派、就是中情局系統的走狗，其實是有這樣的聲音，這樣聲音不只來自民間，還有軍人系統，還有很多是我們的老將軍，我們過去很多老將軍，譬如帥化民，實際上對於採購很熟悉，覺得3800億的版本好的不得了，超過8000億根本就是賣一堆台灣不需要的東西，幹嘛給軍火商賺錢，所以這種聲音存在，說什麼境外勢力，這真的子虛烏有。「第一波同意的發價書的內容，也有大陸反對的阿，那不是一樣也過了嗎」，尹乃菁痛斥，我覺得民進黨很會想像空間，一再強調是大陸勢力介入，大家有出息一點好不好，作為一個政黨，不管執政在野，什麼事情都想向共產黨這麼有影響力，民進黨有沒有出息，不能充分交代1.25兆哪裡來的。國民黨裡面有非常資深的國安層級的秘書長認為，你包這麼大一塊說不清楚來源3500億的，你是不是要給川普政府政治獻金，民進黨要不要把貓膩講清楚，動不動說國民黨有境外勢力。