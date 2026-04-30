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國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引爆黨內撻伐。文傳會副主委尹乃菁今（30）日接受中廣前董事長趙少康專訪，遭到趙少康連珠炮逼問為何堅持3800億+N版本，「我幹這麼久立委跟政治評論，我沒有看過國民黨提出一個（黨版）要照我這樣做」，讓尹乃菁難以招架，直呼「我2/1出任黨職，黨齡尚淺，我真的不知道，國民黨在野黨沒提過黨版」。趙少康從昨天就對於季麟連的說法連番砲轟，今天尹乃菁接受「少康上線啦」專訪，被趙少康逼問，3800億+N跟8100億裡面先動支111億美金，在沒有差別情況下幹嘛這麼堅持？讓尹乃菁脫口說出，黨內有股很強大的聲音，認為超過3800億就是抱美國大腿、親美派、中情局（CIA）走狗。趙少康則反嗆，如果那麼反對美國，那幹嘛通過第一波111億美金？通通不要通過，又說第二批第三批會通過，傅崐萁說有發價書1兆也通過，跟尹乃菁講得不一樣啊，這個錢到立法院還是要審查，現在只是條例，如果你真有本事，通通一毛都不買，反正老共國防預算是17倍，你又說發價書來就買，現在把國內採購剔除在裡面，他不懂講來講去，到底是什麼？尹乃菁過程中試圖解釋，但趙少康連珠炮反問，讓她難以插嘴，更一度嘆氣，後來終於可以發言，才表示，黨主席鄭麗文日前接受專訪認為不要糾結數字，也是捍衛黨版，黨中央提出兩版智庫，若在各方壓力下改變說法，對有些支持者很難交代。趙少康則直接駁斥，你們黨版就是莫名其妙，以前什麼時候有黨版，智庫可以有建議但不叫黨版，到最後還是黨團決定，智庫比立委委大？比立委有經驗？不能黨版就強制立委非要做不可，不照做就沒有面子，沒有這樣搞過，從馬英九、朱立倫沒有這樣幹的，什麼3800億+N通通照黨版，否則不能交代，「我幹這麼久的立委跟政治評論，我沒有看過國民黨提出一個說要照我這樣做，沒有這種搞法，我不懂搞什麼，黨的權威就是這樣，這有什麼關係，黨團有不同意見，也沒有損害權威。」尹乃菁則相當驚訝，尬笑表示，「我2/1出任黨職，黨齡尚淺，哈哈哈，我真的不知道，國民黨在野黨沒提過黨版，執政黨有政院版，我知道你過去推翻黨版利子多，國民黨在在野黨沒提過黨版，我真的不知道」。