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國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引爆黨內撻伐。文傳會副主委尹乃菁今（30）日接受中廣前董事長趙少康專訪，坦言「條例審查本來就沒有+N」，就是列在第8條，有發價書立刻編列來審，而軍購8000億在立法技術上相較之下比較好過，但若在各方壓力就改掉說法，對有些支持者很難交代，但還是尊重黨團自主，就看黨團總召傅崐萁能否協調出立法可行又兼顧候選人需要的版本。尹乃菁今接受趙少康「少康上線啦」專訪，趙少康逼問「3800億+N跟8100億先動支111億美金，沒有多大差別？」倘若那麼反對美方，那就不應該通過111億美金，但總召傅崐萁又說發價書1兆也通過，錢到立法院還是會審查，現在只是條例，不懂講來講去到底是什麼？尹乃菁則說，就是立法技術的問題，趙少康講得完全沒有錯，條例審查本來就沒有+N，就是列在第8條，有發價書來立刻編列來審。從立法技術來講，趙少康的作法在數字上，會讓大家看到國民黨不是只有3800，而是黨團立委提出的7700、8000或多少億，數字上會對民眾來講比較有交代，有8000億不是反美，不是反軍購，相形之下會覺得比較好過。尹乃菁續道，可是鄭麗文接受專訪一再強調，不要糾結數字，她也是捍衛黨版，黨中央提了兩次說帖，第二次非常完整，今天在這樣各方面壓力，就去改掉說法，對於有些支持者很難交代，當然還是尊重黨團自主，現在看傅崐萁總召，在下周的黨團大會，能否協調出立法可行又兼顧候選人需要的版本。