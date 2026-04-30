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美伊戰爭暫時停火但談判陷入僵局，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）今（30）日發表聲明表示，伊朗會把核能力與飛彈技術都當作國家的寶貴資產來保護，並稱波斯灣將迎來沒有美國的新篇章，美國人「在波斯灣的唯一去處是沉在海底」。綜合外媒報導，30日是伊朗的「波斯灣日」，以紀念伊朗1622年將葡萄牙軍隊驅逐出荷姆茲海峽，穆吉塔巴再次未露面未發聲而是以國營媒體代為宣讀的方式發表聲明，強調在「真主的幫助和力量下，波斯灣地區的光明未來將是一個沒有美國的未來，一個服務於當地人民進步、舒適和繁榮的未來」。穆吉塔巴稱荷姆茲海峽在過去幾個世紀來，「激起了許多魔鬼的貪婪」，但隨著美國遭遇「可恥的失敗」，波斯灣和荷姆茲海峽將開啟沒有美國的新篇章，「那些遠道而來、貪婪作惡的外國人，在波斯灣的唯一去處是沉在海底」。穆吉塔巴也稱讚伊朗軍隊在2月底與美國和以色列的戰爭爆發以來，「展現出堅定、警惕和勇敢鬥爭的精神」。穆吉塔巴批評美軍在中東的軍事基地才是造成不安全局勢的罪魁禍首，「美國的傀儡基地甚至沒有能力保障自身的安全，更不用指望美國會為其在該地區的依附者提供安全保障」。穆吉塔巴也強調伊朗將尖端生物技術、核技術、飛彈能力都視為國家的寶貴資產，「將像保護水、土地和領空一樣保護它們」。川普已多次重申伊朗必須放棄核計劃，但伊朗也不斷強調他們擁有和平發展核技術的權力，雙方立場始終沒有交集。