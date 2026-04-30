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受惠於AI高階材料強勁的拉貨動能與產能滿載，銅箔基板（CCL）大廠台光電首季獲利表現驚豔市場，引爆外資圈目標價調升潮。其中，高盛證券出具最新報告，將台光電目標價由原先的4020元，上修至6000元，穩居外資圈最高。高盛認為，台光電產品平均售價調漲10%至15%，加上Trainium3與Rubin等新一代AI伺服器需求爆發，針對第二季營運，樂觀預估台光電單季營收季增將達19%。台光電高毛利的基礎設施業務營收占比，預計將從75%擴張至85%，毛利率上看35%至40%，公司整體的毛利率與營業利益率預計增加2.6個百分點。台光電第一季獲利53.4億元，季增42.8%、年增為54%，每股純益14.9元，不論是營收、獲利或是EPS都創下新高紀錄。高盛指出，為了應付高階AI專案訂單，上半年所有高階CCL供應商皆針對中低階產品調漲30%到40%，CCL漲價已成為業界的新常態。台光電30日股價上漲2.36%，收在4545元，成交量3188張。