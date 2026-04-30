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▲Gumayusi見面會主視覺。（圖／Applewood官方）

▲Gumayusi見面會票價公開。（圖／Applewood官方）





▲Gumayusi見面會福利一覽。（圖／Applewood官方）

去年11月才奪下英雄聯盟（League of Legends）世界賽冠軍的韓國電競選手Gumayusi，確定來台首次舉辦見面會！將於6月16日晚上7點半於台北國際會議中心（TICC）與台灣支持者見面。見面會比照「韓星等級」，不僅有全場「HI-BYE」歡送，還有團體合照福利抽獎，門票於5月9日上午11點於拓元售票系統啟售，屆時系統也會「設置問答」考驗粉絲。Gumayusi本名「李珉炯」，去年和有傳奇選手Faker李相赫所在的電競隊伍「T1」，一同贏得英雄聯盟LOL世界賽冠軍，達成三連霸。不過Gumayusi於去年11月宣布離開T1，本賽季首度「轉隊」，至HLE韓華生命與曾一起完成二連霸的Zeus崔祐齊再續前緣。Gumayusi此次【𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐆𝐔𝐌𝐀𝐘𝐔𝐒𝐈 <𝐆𝐔𝐌𝐀’𝐒遊戲> 𝐅𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐍 𝐓𝐀𝐈𝐏𝐄𝐈】見面會由「Applewood 애플우드」舉辦，全區座席且有4種票價，包含5500元、4500元、3500元，以及身心障礙席2750元，將在5月9日早上11點於拓元售票系統啟售。Gumayusi此次見面會比照「韓星等級」，只要購票就可以參與「HI-BYE」歡送，購買特定區域還可抽團體合照、親簽海報、親簽拍立得、自拍小卡等福利。不過主辦方公告，正式售票時將「設置提問」，並且「活動現場禁止使用任何器材拍照、攝影、直播、錄音」。目前HLE韓華生命暫居韓國英雄聯盟聯賽（LCK）正規賽第一名，昨賽後HLE官方發布比賽花絮，只見Gumayusi上台設定設備時，剛看完T1比賽的支持者們也在散場時為他大聲應援，「珉炯加油！」Gumayusi則笑說，「這樣下一場比賽要怎麼辦？」隊友Zeka則在旁回應，「幹嘛啦～他們是真心為你加油的。」HLE將在明晚台灣時間6點交手T1。