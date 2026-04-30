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▲律師呂昀叡針對三等警察特考、警佐班及升官等考試中最令人頭痛的大魔王科目「刑事訴訟法」，獨創出一套高度濃縮、精準打擊的線上教學系統。（圖／翻攝畫面）

曾處理過臺鹽綠能光電弊案、臺北雙子星開發弊案等多起社會矚目案件的執業律師-呂昀叡，也深耕輔考界十餘年，呂昀叡針對三等警察特考、警佐班及升官等考試中最令人頭痛的大魔王科目「刑事訴訟法」，獨創出一套高度濃縮、精準打擊的線上教學系統，在警界基層引發迴響。當年，呂昀叡錄取台灣大學法律研究所刑法組，在刑事訴訟法這科拿下高分；後來準備律師考試為了「練筆」再次報名台大公法組，竟又再度上榜，在當年的法學院造成不小的轟動。跨入補教界後，他打破了傳統以冗長時數疊加的填鴨式常態。要理解呂昀叡的教學為何如此具備創新力，必須先看見他深厚的法學底蘊與實務背景。然而，真正讓他的課程與坊間拉開明顯差距的，是無可取代的「實戰經驗」。呂昀叡不諱言地指出，許多補習班的師資往往是實務經驗較淺的執業者，面對複雜的法條往往只能照本宣科。而他不僅親身辦理過無數複雜的重大刑事案件，加上家人本身即為司法官，使他能精準掌握法院實務的真實運作邏輯與閱卷老師的心態，很容易與現職員警產生共鳴。投入警察考試教學多年，呂昀叡理解到，現職警察必須面對日夜顛倒的輪班制度，無法長時間專注學習。他直言，「現職警察的時間非常碎片化，但傳統補習班的課程往往長達五、六十甚至八十小時，這對工作繁重的警察而言根本是無字天書，永遠也看不完。」為了解決這個痛點，呂昀叡為課程「瘦身」，將時數濃縮至僅約30小時。他的哲學是「少即是多」，嚴格要求學員將這30小時的精華「徹徹底底看懂」。他堅持每一個章節講授完畢，必帶領學生詳細檢討選擇題與申論題。他強調，選擇題有助於加強爭點記憶，申論題則能培養邏輯思考；即使考生的類別只考單一題型，他也強烈建議要將兩種題型的解析完整看完，以此建構出堅不可摧的體系概念。這套講求邏輯與效率的教學法，化作了一張張驚人的成績單。如今已從早期實體授課到全面轉型為專屬線上平台，憑藉其口碑，學員人數從最初的數十人，穩健成長至突破數百人規模。除了課程本身的精煉，更將「售後服務」做到了極致。呂昀叡會在短時間內親自在LINE群組內即時解答學員疑惑。他不僅親自批改學員的申論考卷，還親自參與開發線上選擇練題系統提供學員使用。此外，深知法律是一門不斷變動的學問，呂昀叡在群組內持續更新最新實務見解與時事考點，更額外開設Podcast頻道，讓輪班的員警能利用通勤或零碎時間「聽重點」。