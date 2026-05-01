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▲中國人氣男神張凌赫（如圖）在紀錄片《凌探未來》全程素顏談環保和減碳。（圖／翻攝自張凌赫工作室微博）

電機學霸專業加持 「貝茲定律」科普不費力

素顏深入一線清淤 克服暈船挑戰海上風電

粉絲應援轉向公益 數據熱度為環保造勢

中國人氣男神張凌赫因《逐玉》爆紅，不僅在影視作品中發光發熱，近期以實際行動實踐公益，出演由Discovery探索頻道與國際環保組織野生救援（WildAid） 聯合出品的紀錄片《凌探未來》，劇中張凌赫褪去明星光環，回歸理工男本色，素顏帶領觀眾深入能源轉型的最前線。而《凌探未來》正式定檔於5月8日在Bilibili（B站）上線片名《凌探未來》巧妙取其「零碳」諧音，核心精神在於探索永續未來。身為南京師範大學電機工程系畢業生的張凌赫，在片中擔任「實習生張工」，在江蘇鹽城、無錫等九大新能源現場，全程素顏出鏡，並親自講解「貝茲定律」等硬核物理知識，知性又帥氣，也讓其專業背景成為紀錄片最強大的說服力。在曝光的片段中，張凌赫參與了艱苦的太湖清淤工作。他身穿笨重的安全設備，在船艙內與淤泥奮戰。拍攝過程甚至包含具挑戰性的海上風電維修，據悉張凌赫當時嚴重暈船且低血糖，但仍堅持完成高空巡檢與數據記錄，拒絕替身。這部紀錄片拍攝於2025年11月他生日期間，張凌赫稱其為「送給地球的禮物」。比起當演員，他表示，在新能源一線感覺更自由，是對環保初心的回歸，也獲得了中國媒體如《新華社》、《光明日報》報導給予肯定。近日張凌赫在拍攝新劇時腿部受傷，引發粉絲關切，但由粉絲管理的「張凌赫核桃工坊」微博帳號，巧妙將熱度引導至環保公益。粉絲們積極完成「超like」等數據任務，力挺心目中偶像，也希望透過明星的影響力，讓更多人看見環保的重要。