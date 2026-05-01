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國民黨軍購案火車對撞，副主席季麟連昨在中常會大失言，脫口「賣黨求榮」揚言「開除立法院長韓國瑜」，引爆黨內撻伐。文傳會副主委尹乃菁昨日在政論節目緊急滅火，但面對節目主持人、中廣前董事長趙少康質疑「季麟連到目前為止沒有道歉，還是國民黨副主席」，尹表示，國民黨立場上，目前為止沒有要處分副主席或什麼樣的意思，他一時情緒太過頭了，就是希望大家互相體諒，到此為止。不過趙少康秒大酸，以後任何人罵人都可以說，因為感情太豐富。尹乃菁昨上《少康戰情室》滅火季麟連事件，她說黨主席鄭麗文事後致電給立法院長韓國瑜，表達她很錯愕、完全不支持，希望韓院長看在多年兄弟情誼份上，不必掛懷。不過趙少康隨後直接表示，「季麟連到目前沒有道歉，而且還是國民黨副主席」，然後請一旁的民進黨議員戴瑋姍發言，不過尹乃菁連忙補充，「在國民黨立場上面來講，到目前為止，沒有要去處分這個副主席或什麼樣的意思，就是希望這個事情在處理之後，大家都能夠互相體諒，彼此之間他的情緒實在是有點，一時情緒太過頭了」。趙少康聽到情緒太過頭，連忙開酸，「鄭麗文講感情豐富，以後只要我們任何人講錯了，罵人都可以說，因為我感情太豐富了」。尹乃菁則補充，到此為止。他們非常知道也了解韓國瑜在國民黨具備的代表性，今天真的不是開玩笑，一但開除韓院長的黨籍，國民黨就不再具備有立法院席次的優勢，這個茲事體大，不能開玩笑的。