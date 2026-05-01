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國民黨副主席季麟連失言風波越演越烈，文傳會主委尹乃菁昨在節目上遭中廣前董事長趙少康連珠炮逼問為何堅持軍購3800億+N版本，「我幹這麼久立委跟政治評論，沒有看過國民黨提出一個（黨版）要照我這樣做」，尹乃菁難以招架，當場直呼「我2/1出任黨職，黨齡尚淺，我真的不知道，國民黨在野黨沒提過黨版」，不過國民黨中央深夜二度發出聲明，批評他言論失之武斷、忽略立法實務長期運作模式，刻意混淆，更重申黨版所謂的「加N」，有明確的制度設計，是「分階段、可審查、受監督」的制度設計，減少執政黨浮編預算的機會。趙少康昨在政論節目中連珠炮逼問尹乃菁，為何這麼堅持3800億+N版本軍購，更嗆黨版就是莫名其妙，以前什麼時候有黨版，智庫可以有建議但不叫黨版，不能黨版就強制立委非要做不可，從馬英九、朱立倫沒有這樣幹的，什麼3800億+N通通照黨版，否則不能交代「我幹這麼久的立委跟政治評論，我沒有看過國民黨提出一個說要照我這樣做，沒有這種搞法，我不懂搞什麼，黨的權威就是這樣，這有什麼關係，黨團有不同意見，也沒有損害權威。」國民黨中央深夜二度發出聲明，稱趙少康說「以前什麽時候有黨版過」、「黨版沒有處理加Ｎ」的說法，這些論述不僅失之武斷，刻意混淆，以形式否定實質，是典型的以偏概全。國民黨說，「軍購特別條例(3800億+N)」版本，是在今年3月5日經國民黨立法院黨團於黨團大會正式決議通過。這一點具有兩層重要意義：該版本已非單純政策建議，而是經過黨內民主程序確認的正式立場；該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬於黨團集體決策結果。因此，3800億元＋N版本同時具備「黨版」與「黨團決議版」的雙重正當性。國民黨說，黨版所謂的「加N」，有明確的制度設計，具體體現在黨團所提版本第八條：「凡有其他對美軍事採購之必要，主管機關得再行提出強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例，但以符合國軍臺海作戰需求、美國對臺軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。」國民黨續道，黨團亦提出附帶決議，明確表示未來若提出新一階段條例，送交立法院後將立即交付委員會審查。此一安排，等同於在程序上預先建立審查路徑，確保優先審查，且後續擴編仍須接受國會監督。換言之，「加N」本質上是「分階段、可審查、受監督」的制度設計，減少執政黨浮編預算的機會。國民黨強調，「以前什麽時候有黨版過」的說法，不僅違背立法實務，也忽視政黨政治的基本運作邏輯，加N制度設計在第八條。真正的問題不在於「有沒有黨版」，而在於是否願意正視政黨在立法過程中應負的政策責任與決策透明。