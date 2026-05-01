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國民黨副主席季麟連為捍衛黨版3800億+N軍購，揚言「開除立法院長韓國瑜」引發譁然，文傳會副主委尹乃菁昨在節目上坦言，黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過3800億就是抱美國大腿、親美派、中情局（CIA）走狗。力挺8100億版本的中廣前董事長趙少康今（1）日痛斥，「那我說如果3800億就是中共走狗呢？無聊！」更嗆國民黨真有種就一毛都不給過，不要一方面又說美國發價書來就通過，那這不就是美國的走狗？CIA的走狗，言行不能矛盾阿。尹乃菁昨在趙少康的政論節目中坦言，國民黨內有一股很強大的聲音，認為說不可以讓美國予取予求，所以超過3800億的那個，就是抱美國大腿，你就是親美派、就是中情局系統的走狗，其實是有這樣的聲音，這樣聲音不只來自民間，還有軍人系統，還有很多是國民黨的老將軍，譬如帥化民，實際上對於採購很熟悉，覺得3800億的版本好的不得了，超過8000億根本就是賣一堆台灣不需要的東西，幹嘛給軍火商賺錢，所以這種聲音存在。力挺8100億版本的趙少康今早被問到此事，難掩氣憤表示，「那我如果講 3800 億是中共的走狗呢？無聊嘛！什麼誰走狗、誰不走狗」，他說大家好好來討論怎麼樣對台灣最好、對中華民國最好，這才是一個立法委員應盡的態度。他評論也從這個角度來。趙少康說，他提出來的8000、8100億框列，通過動支的只有美國發價書的 111 億美金，就是 3500 億，剩下的凍結。「我真的是好心耶！我也不是立委，我幹嘛多事？我只是看他們各有不同的主張，我把他們都湊在一起」，說這個主張每個人都可以顧慮到他們的立場，而且尤其顧慮到國民黨中央的立場就只能動支 111 億美金。這不是國民黨中央的立場嗎？那提這個不是符合它的基本原則嗎？趙少康不解，什麼要那麼固執、為什麼要那麼堅持呢？非要搞他的版本。他的版本到最後到立法院會有問題的嘛！就算通過也很難看，也引起各方誤解，何必呢，如果國民黨真的有種，一毛都不給你通過，也可以啊！一方面又說「美國發價書來我就通過」，那既然美國發價書來就通過，那這是美國的什麼？那這不是美國的走狗嗎？不是 CIA 的走狗嗎？為什麼美國發價書來就通過？你有本事就說「美國發價書來，我也不通過」，這才叫做有本事啊。所以到底講些什麼？言行不能矛盾啊，前後也不能矛盾啊。