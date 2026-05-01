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國民黨中常會昨（29）日軍購條例召開黨團大會討論，據傳立法院長韓國瑜曾表態「8000億軍購」。國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」；而韓國瑜後續透過臉書自比「老牛」，強調自己無愧於心。對此，資深媒體人吳子嘉大讚，韓國瑜用過去曾回答總統賴清德的金句「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」來回應季麟連，表現得非常好，堅守自己的原則。針對國防特別條例，傳出韓國瑜私下表態支持黨團多數同志提出的8000億元版本，讓支持3800億版本的季麟連不滿，在29日中常會發言表示，「不相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍。」對於季麟連的一番話，韓國瑜在臉書以「老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄」形容自己的狀態，並強調「此生所行，無愧於國家，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心。」然而，韓國瑜早在去年就曾自比「老牛」，當時中國公安欲以涉「分裂國家罪」調查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德公開呼籲韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜當時就說過同句話並表示自己會穩穩前行。對此，吳子嘉在節目《董事長開講》中表示，韓國瑜用了上一次他回答賴清德的金句「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」反擊了。吳子嘉解釋，這也就是說，要你不要鞭策他（韓國瑜），他自己會努力，韓國瑜也知道自己的人生已經暮年了，幾件事要做好，很知分寸，在這件事情上表現得非常好，堅守自己的原則。