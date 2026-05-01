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五一勞動節今年首度全國放假，立法院去（2025）年5月三讀通過《紀念日及節日實施條例》，將五一勞動節調整為全國放假一天。粉專政客爽揪出，當時民進黨全體投下反對票，包含新北市長參選人蘇巧慧、高雄市長參選人賴瑞隆在內，甚至開直播蹭勞動節放假的綠委沈伯洋、黃捷、吳沛憶也是反對的其中一員，「有些選擇，會被時間記住，也會留下紀錄」。政客爽今日在臉書發文表示，今天五一勞動節全國放假，在今天很多人可以舒服睡到自然醒，也許能出門走走，也許終於有時間，好好陪伴家人，但民進黨當初是投反對票的。政客爽指出，2025 年 5 月 9 日，立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》，是藍白在野黨修法，讓勞動節這一天，可以放假，而民進黨，全體投下反對票，「蘇巧慧、賴瑞隆也在其中，有些選擇，會被時間記住，也會留下紀錄」。政客爽更是諷刺指出，「沈伯洋、黃捷、吳沛憶昨天直播，蹭勞動節放假，但其實，這三位跟所有民進黨立委，在去年修法『五天假』通通都投反對票，望周知。」貼文一出，網友們紛紛留言表示，「是誰說：勞工是我們心中最軟的一塊？」、「當時反對現在來蹭來收割，真是不要臉天下無敵」、「很奇怪嗎？普發一萬也是最後有臉寫行政院發一樣啊」、「收割大隊」、「發一萬要死要活的，國小的營養午餐也不給」、「標準的政客」。