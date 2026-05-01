我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多數人其實很聽得出來無損音質，相較之下，Apple更看重能讓用戶「一聽就有感」的空間音訊體驗。。（圖／官方提供）

空間音訊更直覺，Apple認為「一聽就懂」

無損音質不是沒用 但更吃設備與環境

▲一圖看懂無損音質、空間音訊差異。（圖／ChatGPT生成，周淑萍監製）

Apple Music比起規格，更重視體驗

無損音質、空間音訊差在哪？一次看懂

Apple Music近年將「無損音質」與「空間音訊」列為主打功能，不過對一般用戶來說，哪一項升級真的最有感？根據外媒《9to5Mac》報導，Oliver Schusser受訪時談到Apple Music推動音訊技術升級的方向。他指出，Apple當初在思考如何改變音樂聆聽標準時，設定了兩個核心條件：Oliver Schusser更直言，若拿一支iPhone和一副耳機進行盲測，讓使用者分辨一般音質與無損音質，多數音樂聽眾恐怕很難聽出兩者差別。這番說法點出串流音樂市場長期存在的現實，無損音質雖然規格漂亮，但在日常通勤、手機外放或藍牙耳機環境下，未必能讓每位用戶立刻感受到明顯升級。相較之下，Apple近年更積極推動空間音訊與Dolby Atmos。Apple官方說明，Apple Music訂閱用戶可聆聽支援Dolby Atmos的歌曲，在iPhone、iPad、Mac、HomePod、Apple TV等裝置上獲得更具包圍感、方向感的聲場體驗。空間音訊改變的是整體聽感，使用者可能會感覺人聲、樂器、節奏不再只是從左右耳傳來，而是有前後、高低與環繞感，聽起來更像置身現場或錄音室之中，因此更容易讓一般用戶聽出差異。不過，這不代表Apple Music否定無損音質。Apple Music仍提供Lossless與Hi-Res Lossless選項，最高可達24-bit/192kHz，對音響玩家、錄音工作者或使用高階耳機、外接DAC的用戶來說，仍有其價值。只是從大眾使用情境來看，無損音質要發揮完整效果，往往需要安靜環境、有線耳機、外接數位類比轉換器或更高規格播放設備。若只是一般通勤、辦公室背景音樂，甚至使用藍牙耳機聆聽，多數人感受到的差異可能有限。從Oliver Schusser的說法來看，Apple Music的策略並非放棄無損音質，而是將推廣重心放在更容易被大眾理解的聽覺體驗上。畢竟對多數串流音樂用戶而言，「24-bit/192kHz」這類規格未必直覺，但一首歌播放後是否更有層次、更有包圍感，反而能立刻感受。無損音質：保留較完整的音訊資料，理論上更接近錄音室原始品質，但需要較好的設備與安靜環境，差異不一定人人聽得出來。適合重視細節、使用高階設備的音樂玩家。空間音訊：透過Dolby Atmos等技術，營造環繞、方向感與三維聲場，讓一般用戶更容易感受到聲音位置與層次變化，適合一般串流音樂用戶，尤其是使用AirPods、Beats耳機或Apple裝置的族群。