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民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪再度語出驚人，為了替被關押1年的丈夫抱不平，將砲口對準總統賴清德的收養犬「斑斑」，譏諷牠是「殘障三腳狗」，但該說法引發眾怒。對此，台灣基進黨秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱直言，好像沒有聽過醫師用「殘障」這個詞，看到的時候其實有點驚訝。吳欣岱發文表示，現在醫療現場比較常用的是「身心障礙」，不是只是用詞改變，而是因為「殘」這個字本身帶有貶抑與否定的意味，後來也發現自己在看到陳佩琪那種文體時，會有一種強烈的不耐感的原因，因為那些文字裡，有一種很明顯的「酸」。吳欣岱指出，那種酸，不是單純的批評，而是不斷透過比較來合理化自己的立場，不是去檢討事情本身，而是去說「為什麼別人可以、我不行」，這樣的邏輯，在柯文哲的發言中其實也不陌生，例如他曾說「別的政治人物都有基金會、可以送東西」，那個重點往往不在於反對這種文化，而比較像是在質疑「為什麼我不能這樣做」。吳欣岱直言，當一件事情被討論時，焦點不是回到事件本身，而是轉去比較「為什麼另一個人沒有被這樣檢視」，這樣的論述，看起來像是在爭公平，但其實是在迴避問題，當一個人不願意說清楚自己的標準時，就很容易把討論帶向「誰比較不公平」，而不是「什麼才是對的」，看到政治人物不斷強調自己的委屈、被打壓的時候，除了同理他的情緒之外，更重要的一個問題是「這樣的狀態，是否適合承接人民的授權？」。