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國民黨中常會昨（29）日針對軍購條例召開黨團大會討論，據傳立法院長韓國瑜曾表態「8000億軍購」。國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」；而韓國瑜後續透過臉書自比「老牛」，強調自己無愧於心。對此，資深媒體人謝寒冰表示，很多人認為季麟連這一齣是國民黨主席鄭麗文授意，但他認為原本可能想用「點」的方式，結果季麟連講過頭，而這個責任鄭麗文必須扛。針對國防特別條例，傳出韓國瑜私下表態支持黨團多數同志提出的8000億元版本，讓支持3800億版本的季麟連不滿，在29日中常會發言表示，「不相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍。」謝寒冰在《謝寒冰｜新聞秘辛》表示，季麟連劍指韓國瑜，實際上有非常多陰謀論，包含季麟連其實是警告這些當年由朱立倫提名的12個不分區立委；另有說法稱有人在背後策劃，希望能夠去對抗黨中央，把黨中央的決定全部翻盤；還有一說是親美派受到美方壓力，要施壓黨中央、逼黨中央去接受他們的方案。謝寒冰直言，大家心裡都很清楚，其實是牽涉到內部路線跟派系鬥爭。這兩天經過他私下詢問，他自己比較傾向支持趙少康的版本，因為看起來這8000億軍購是擋不住，頂多進入實質審查的時候，哪些編列得比較不合理再去除掉，基本上就是8000億上下。謝寒冰表示，29日黨團大會上沒做成決議很奇怪，「顯然是有人Hold 住，最可能的當然是黨中央 Hold住，覺得不要這麼快做決議」，季麟連這一齣，很多人認為是鄭麗文授意，因為在還沒有開會之前，就已經通知媒體說「待會副主席要發言，請媒體記者留下來」，顯然是季麟連要做一個很重要的發言而且黨中央是知道的。謝寒冰認為，在這種狀況下，儘管他不認為鄭麗文要季麟連去劍指韓國瑜、威脅不分區立委，原本可能只想用「點」的方式，結果季麟連一講、講過頭，所以這個責任鄭麗文必須扛。謝寒冰分析，鄭麗文雖然不同意季麟連一些過激的語言，但她基本上是希望大家支持黨中央的版本，這就是問題所在，若鄭這麼堅持黨中央的版本，是否有違過去「尊重黨團自主」的承諾。