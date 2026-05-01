我是廣告 請繼續往下閱讀

綠營近日猛打北市鼠患議題，民進黨立委柯建銘助理周軒也在臉書上貼出北市老鼠的照片，但有留言指出照片中的老鼠是高雄中山高中，而非台北的中山區。對此，國民黨議員柳采葳直呼，「大家都笑鼠！青鳥頭子周軒南鼠北送只為抹黑蔣萬安」，周軒的做法，不但是見獵心喜的惡意嫁禍他人，更是反映出民進黨為了打蔣萬安，已經打到自己都失心瘋了。柳采葳狠酸，柯建銘沒了總召，但是辦公室助理周軒仍舊不放棄擔任青鳥頭子的角色，繼續在社群網路鬧事。為了要攻擊蔣萬安，甚至南鼠北送，把屏東、高雄的老鼠栽贓在台北，「難道是要蔣萬安背周春米、陳其邁的鍋嗎！」柳采葳指出，周軒的臉書貼出一張廁所內的死老鼠照片，甚至宣稱在台北中山區，「身為在地議員，雖然直覺不對，但仍擔憂有公衛疑慮，正要聯繫相關單位積極處理，卻發現貼文的人早就貼澄清是高雄的老鼠。」柳采葳痛批，周軒的做法，不但是見獵心喜的惡意嫁禍他人，更是反映出民進黨為了打蔣萬安，已經打到自己都失心瘋了！柳采葳表示，回顧過去這幾星期，民進黨從上到下，為了要護航沈伯洋，除了大肆宣傳沈伯洋的明星臉宇宙，讓大家看笑話之外，全力消費應該回歸公衛專業的鼠患問題。柳采葳強調，鼠患是公共問題，本來就應該回歸專業，找出滅鼠對策，避免疫病發生，身為議員有一定會監督市府努力找出對策，但民進黨炒作鼠患，卻只是想拿人民最關心的公共衛生問題，操作政治攻擊，非常可惡，「連面對公衛問題，都只剩下周軒這種惡意的操作，也難怪大罷免會以32:0作收。也不難想像，接下來的縣市長選舉，民進黨還會有多少卑劣的手段！」