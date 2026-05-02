效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（2）日迎接本季一軍初先發，先發交手太平洋聯盟龍頭球隊歐力士猛牛隊，對決開季4連勝的洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza），力拚本季首勝。《NOWnews》整理5月2日，古林睿煬日職一軍先發對決歐力士隊的「賽事不斷更新」，讓您第一時間掌握最新賽況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
古林睿煬開季牛棚出發　今迎本季一軍初先發

開季牛棚出發的古林睿煬，雖然在熱身賽投出生涯最速的160公里火球，但整體投球狀況起伏不定，後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。

4月16日古林睿煬下二軍調整回先發角色，曾於4月21日先發交手養樂多燕子隊二軍，主投2.2局失2分，被敲出4安含1轟，另外送出5次三振。

📍轉播資訊：古林睿煬日職先發哪裡看？火腿VS歐力士　轉播、時間、賽程一次看

📍5/2歐力士隊打線

第1棒：渡部遼人、中外野手

第2棒：宗佑磨、三壘手

第3棒：西川龍馬、指定打擊

第4棒：太田椋、二壘手

第5棒：中川圭太、左外野手

第6棒：森友哉、捕手

第7棒：西摩（Bob Seymour）、一壘手

第8棒：来田涼斗、右外野手

第9棒：紅林弘太郎、遊擊手

先發投手：埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）

📍5/2火腿隊打線

第1棒：水野達稀、遊擊手

第2棒：卡斯楚（Rodolfo Castro）、中外野手

第3棒：野村佑希、左外野手

第4棒：郡司裕也、三壘手

第5棒：雷耶斯（Franmil Reyes）、指定打擊

第6棒：清宮幸太郎、一壘手

第7棒：万波中正、右外野手

第8棒：奈良間大己、二壘手

第9棒：田宮裕涼、捕手

先發投手：古林睿煬

相關新聞

古林睿煬日職先發哪裡看？火腿VS歐力士　轉播、時間、賽程一次看

古林睿煬重回一軍先發！明交手洋聯龍頭歐力士　力拚個人本季首勝

古林睿煬二軍回先發調整！2.2局狂飆5K　被養樂多洋砲扛出兩分砲

徐若熙古林遇震盪期！接連下二軍是球團期望太高？剩他留一軍賽場

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...