效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（2）日迎接本季一軍初先發，先發交手太平洋聯盟龍頭球隊歐力士猛牛隊，對決開季4連勝的洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza），力拚本季首勝。《NOWnews》整理5月2日，古林睿煬日職一軍先發對決歐力士隊的「賽事不斷更新」，讓您第一時間掌握最新賽況。
古林睿煬開季牛棚出發 今迎本季一軍初先發
開季牛棚出發的古林睿煬，雖然在熱身賽投出生涯最速的160公里火球，但整體投球狀況起伏不定，後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。
4月16日古林睿煬下二軍調整回先發角色，曾於4月21日先發交手養樂多燕子隊二軍，主投2.2局失2分，被敲出4安含1轟，另外送出5次三振。
📍轉播資訊：古林睿煬日職先發哪裡看？火腿VS歐力士 轉播、時間、賽程一次看
📍5/2歐力士隊打線
第1棒：渡部遼人、中外野手
第2棒：宗佑磨、三壘手
第3棒：西川龍馬、指定打擊
第4棒：太田椋、二壘手
第5棒：中川圭太、左外野手
第6棒：森友哉、捕手
第7棒：西摩（Bob Seymour）、一壘手
第8棒：来田涼斗、右外野手
第9棒：紅林弘太郎、遊擊手
先發投手：埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）
📍5/2火腿隊打線
第1棒：水野達稀、遊擊手
第2棒：卡斯楚（Rodolfo Castro）、中外野手
第3棒：野村佑希、左外野手
第4棒：郡司裕也、三壘手
第5棒：雷耶斯（Franmil Reyes）、指定打擊
第6棒：清宮幸太郎、一壘手
第7棒：万波中正、右外野手
第8棒：奈良間大己、二壘手
第9棒：田宮裕涼、捕手
先發投手：古林睿煬
我是廣告 請繼續往下閱讀
開季牛棚出發的古林睿煬，雖然在熱身賽投出生涯最速的160公里火球，但整體投球狀況起伏不定，後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。
4月16日古林睿煬下二軍調整回先發角色，曾於4月21日先發交手養樂多燕子隊二軍，主投2.2局失2分，被敲出4安含1轟，另外送出5次三振。
📍轉播資訊：古林睿煬日職先發哪裡看？火腿VS歐力士 轉播、時間、賽程一次看
📍5/2歐力士隊打線
第1棒：渡部遼人、中外野手
第2棒：宗佑磨、三壘手
第3棒：西川龍馬、指定打擊
第4棒：太田椋、二壘手
第5棒：中川圭太、左外野手
第6棒：森友哉、捕手
第7棒：西摩（Bob Seymour）、一壘手
第8棒：来田涼斗、右外野手
第9棒：紅林弘太郎、遊擊手
先發投手：埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）
📍5/2火腿隊打線
第1棒：水野達稀、遊擊手
第2棒：卡斯楚（Rodolfo Castro）、中外野手
第3棒：野村佑希、左外野手
第4棒：郡司裕也、三壘手
第5棒：雷耶斯（Franmil Reyes）、指定打擊
第6棒：清宮幸太郎、一壘手
第7棒：万波中正、右外野手
第8棒：奈良間大己、二壘手
第9棒：田宮裕涼、捕手
先發投手：古林睿煬