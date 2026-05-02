日本職棒太平洋聯盟今（2）日由北海道日本火腿鬥士隊在主場艾斯康球場迎戰歐力士猛牛隊。歐力士隊洋砲西摩（Bob Seymour）今日擔任先發第7棒、鎮守一壘，在2局上半的首打席便開火，從剛重返一軍先發的火腿隊台灣投手古林睿煬手中，敲出一記擊球速度高達176公里的兩分全壘打，幫助球隊縮小落後分差。賽後西摩也透露，能夠砲轟古林睿煬的關鍵在於打擊時機點的及時修正。
古林睿煬重返一軍先發 第2局即遭歐力士洋砲重擊
本季加入火腿隊第2年的台灣好手古林睿煬，開季被球隊定位為後援投手，但開季5場出賽防禦率高達6.23。在4月16日被降下二軍調整後，古林睿煬積極轉往先發發展，並在相隔10天後的今日，獲選為對陣歐力士隊的先發投手，迎來本季一軍的初先發。
然而，古林睿煬的先發之路一開局就遭遇嚴峻考驗。雖然火腿隊在首局靠著攻勢取得4分領先，但在2局上半，古林睿煬在無人出局一壘有人的情況下，對決歐力士洋砲西摩。西摩在球數1好1壞時，精準鎖定古林睿煬投出的一記直球，使勁全力揮棒，直接將球送出牆外。
176公里平射彈 西摩自曝開轟修正關鍵
根據日本職棒官方數據軟體「NPB Plus」顯示，西摩這記全壘打的擊球仰角僅有23度，但擊球初速高達176公里，是一記幾乎沒有任何弧度、以極快速度直接插進右外野看台的彈丸平飛球。這發本季第3號的兩分全壘打，也幫助歐力士隊將比分追至2：4，重新點燃比賽懸念。
談到能夠從古林睿煬手中擊出強勁全壘打，西摩賽後笑著表示：「前一球的時候，自己的擊球時機點稍微有點落後，所以我有馬上進行修正，並在下一球成功做出應對。接下來我也會繼續努力，持續為球隊做出貢獻。」對於試圖透過先發重拾身手的古林睿煬而言，這記2局上半的失投直球遭到重創，無疑是一次慘痛的教訓。
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本季加入火腿隊第2年的台灣好手古林睿煬，開季被球隊定位為後援投手，但開季5場出賽防禦率高達6.23。在4月16日被降下二軍調整後，古林睿煬積極轉往先發發展，並在相隔10天後的今日，獲選為對陣歐力士隊的先發投手，迎來本季一軍的初先發。
然而，古林睿煬的先發之路一開局就遭遇嚴峻考驗。雖然火腿隊在首局靠著攻勢取得4分領先，但在2局上半，古林睿煬在無人出局一壘有人的情況下，對決歐力士洋砲西摩。西摩在球數1好1壞時，精準鎖定古林睿煬投出的一記直球，使勁全力揮棒，直接將球送出牆外。
176公里平射彈 西摩自曝開轟修正關鍵
根據日本職棒官方數據軟體「NPB Plus」顯示，西摩這記全壘打的擊球仰角僅有23度，但擊球初速高達176公里，是一記幾乎沒有任何弧度、以極快速度直接插進右外野看台的彈丸平飛球。這發本季第3號的兩分全壘打，也幫助歐力士隊將比分追至2：4，重新點燃比賽懸念。
談到能夠從古林睿煬手中擊出強勁全壘打，西摩賽後笑著表示：「前一球的時候，自己的擊球時機點稍微有點落後，所以我有馬上進行修正，並在下一球成功做出應對。接下來我也會繼續努力，持續為球隊做出貢獻。」對於試圖透過先發重拾身手的古林睿煬而言，這記2局上半的失投直球遭到重創，無疑是一次慘痛的教訓。