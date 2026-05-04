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麥當勞買一送一！免費送漢堡、薯餅 歡樂送優惠：母親節套餐76折

即日起至5月5日：

即日起至5月10日：

歡樂送優惠！母親節「我愛媽咪餐」最低76折起：

大薯＋4杯38元飲品（原價674元）。



◾️2份勁辣雞腿堡＋2份麥香魚＋2份四塊雞塊＋2包大薯＋4杯38元飲品（原價664元）。



◾️20塊雞塊＋2塊麥脆雞腿（原／辣味）＋2包大薯＋4杯38元飲 品（原價633元）。



◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份火腿蛋堡＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價670元）。



◾️2份無敵豬肉滿福堡＋2份豬肉滿福堡加蛋＋4份薯餅＋2份四塊雞塊＋4杯38元飲品（原價686元）。



▲母親節麥當勞歡樂送優惠，多人套餐「我愛媽咪餐」最低76折起。（圖／翻攝自麥當勞APP） 三商炸雞：酥炸翅腿買一送一！12塊炸雞特價399元



三商炸雞表示，今5月4日外帶「酥炸翅腿買一送一」特價149元（原價298元），最後一天炸雞優惠快把握。



即日起至5月27日，三商炸雞「感恩季」開跑，人氣商品「酷樂雞腿」增重20%加肉不加價；分享組合「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」外帶特價399元（原價840元），整桶12塊、平均每塊約33元。



▲三商炸雞「酥炸翅腿買一送一」今最後一天！12塊炸雞特價399元。（圖／三商炸雞提供）



連假開工天氣濕冷又降溫，快吃速食優惠補充體力！麥當勞表示，今（4）日全球版APP送上「蛋捲冰淇淋買一送一」、「中杯飲料買一送一」優惠券，免費送漢堡、薯餅、玉米湯、蘋果派，手機點餐滿額送麥克雞塊；歡樂送優惠則有母親節限定「我愛媽咪餐」最低76折起。三商炸雞表示，「酥炸翅腿買一送一」最後一天，外帶「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」特價399元一覽。麥當勞表示，連假最後一天，快收下本周APP全球版12大優惠券，門市限定：2份四盎司牛肉堡（原／辣味）＋2份麥香雞＋2份四塊雞塊＋2包