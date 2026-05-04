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球隊 比賽 勝 敗 和 勝率 勝差 歐力士猛牛 30 18 12 0 .600 - 福岡軟銀鷹 29 16 13 0 .552 1.5 埼玉西武獅 32 15 16 1 .484 3.5 北海道日本火腿鬥士 32 15 17 0 .469 4.0 東北樂天金鷲 30 13 16 1 .448 4.5 千葉羅德海洋 29 13 16 0 .448 4.5

▲徐若熙睽違17天回到先發搶第2勝，正面對決西武獅22歲左投菅井信也。（圖／取自NPB日職官網）

▲林安可近期多半以代打出賽，陷入連續12打數無安打小低潮，但本場面對徐若熙是右投，有機會先發出賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

▲西武獅本場由22歲左投菅井信也先發，與徐若熙同場對決，他是2021年育成選秀第4指名出身，2024年正式轉為支配下，本季0勝2敗、防禦率3.98。（圖／日職NPB官網）

效力NPB日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，今（4）日相隔17天重回日職一軍先發，客場再度挑戰西武獅，力拼個人本季第2勝。西武獅最近3場拿到2勝，重回A段班行列，已非開季之初弱旅，與軟銀鷹也僅有2場勝差，此外徐若熙與林安可再度迎來對決，上次交手徐若熙雖解決林安可2次，但也被打出1安打，兩人表現平分秋色。對戰組合：福岡軟銀鷹@埼玉西武獅比賽場地：Belluna巨蛋比賽時間：17：00（台灣時間）先發投手：徐若熙（福岡軟銀鷹 1-2，4.91）VS菅井信也（埼玉西武獅 0-2，3.98）徐若熙今年在日職出賽3場，前2場先發合計13局僅失1分、狂飆12次三振，防禦率0.69一度暫居防禦率第3名寶座，但4月17日面對打擊手感火燙的歐力士，開局首打席就被打出全壘打，最終苦撐1.2局被打出2轟，狂失7分退場，防禦率暴漲到4.91，後續按照球團規劃下二軍調整。值得注意的是，球團評估徐若熙身體狀態良好，最終在二軍並未進行實際比賽情況下，就直接重返一軍，顯見球團對徐若熙信任。徐若熙4月8日生涯第2場比賽就對決過西武獅，與林安可上演台灣之光對決，當時吸引全台爆量關注，徐若熙最終用90球投完7局，僅被打出6安打失1分，交手林安可方面，前2打席都順利解決同胞，但六局最後一次對決被林安可敲出右外野落地安打。徐若熙該戰雖然繳出好投，無奈遇到西武獅先發高橋光成小宇宙爆發，花費超過120球投出8局無失分，軟銀鷹終場1：2輸球，徐若熙苦吞日職生涯首敗。根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。西武獅近日逐漸走出開季低潮，最近3場拿到2勝，整體狀況穩定，戰績也回升到15勝16敗1和，排在洋聯第3，與第2的軟銀僅有2場勝差。西武獅打擊端方面，團隊打擊率2成39、20轟與109得分都排在洋聯第4，相比開季初墊底表現有所回溫，但整體表現仍在洋聯後段班。林安可近期狀況不理想，近2戰都擔任代打出賽，上一次敲安已經要追溯至4月26日對樂天金鷲，該戰4打數敲出1安打，近期連續12打數無安打，打擊率下修至2成07，另有2轟、5保送與8分打點，本場除對決徐若熙是右投，左打的林安可有機會先發出賽，也希望突破近期低潮。第一打席（第2局）：1好球出棒（147公里直球）、三壘滾地球、野手選擇上壘第二打席（第4局）：1好1壞出棒（123公里曲球）、右外野落地一壘安打第三打席（第6局）：2好0壞出棒（148公里直球）、中外野飛球出局西武獅本場推派現年22歲左投菅井信也先發出賽，與徐若熙同場對決，他是2021年育成選秀第4指名出身，2024年正式轉為支配下，去年出賽11場拿下5勝5敗、防禦率3.58成績單，但本季至今4場先發仍未獲得首勝，戰績是0勝2敗、防禦率3.98，於20.1局中被打出19支安打、11K。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。