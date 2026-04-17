效力NPB日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，今（17）日迎接日職一軍第3場先發，連續2場在主場作戰、生涯首度交手歐力士猛牛，力拼個人本季第2勝，但歐力士猛牛目前處於3連勝，10勝7敗戰績爬升到洋聯第2，整體戰力並不好惹，將與徐若熙同場的對決的先發投手為高島泰都，今年2場先發防禦率3.86。《NOWnews》整理4月17日，徐若熙日職一軍先發對決歐力士的「賽程、轉播、比賽時間」，讓您第一時間掌握最新賽況。
⚾4/17日職洋聯戰績表
⚾4/17徐若熙日職先發賽程
對戰組合：歐力士猛牛@福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：高島泰都（歐力士猛牛 0-0，3.86）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 1-1，0.69）
⚾徐若熙上一戰表現回顧
徐若熙上戰交手西武獅，與林安可上演台灣之光大對決，生涯首度投到第7局，最終用90球投完7局，僅被打出6安打、首局挨轟失1分，交手林安可則是3打數被敲出1安打，可惜對手先發高橋光成遇強則強、小宇宙爆發，封鎖王者軟銀打線8局無失分，軟銀終場1：2吞敗，徐若熙7局超好投卻吞下首敗。
⚾徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。
其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。
⚾歐力士強嗎？徐若熙有機會搶到第2勝
歐力士今年整體戰力被評估是A段班，但開季後受到傷兵困擾，尤其是投手端，在當家王牌宮城大彌幾乎確定報銷後，對戰力有重大影響。
歐力士目前10勝7敗戰績排在洋聯第2，僅次於福岡軟銀，打擊端雖然團隊僅9轟，排在倒數第2，但打擊率2成56、與軟銀並列洋聯第一，9次盜壘也並列第2，屬於靠高上壘率、再用壘間破壞力來取分的球隊。
⚾4/17徐若熙先發對手是誰？高島泰都介紹
現年26歲的高島泰都，為2023年歐力士第5指名加入，選秀順位並不高，主因在於他自明治大學畢業後，還曾加入獨盟、澳職打拼，日職選秀時年紀已偏大。但他入隊後，隔年開始就有一軍登板紀錄，目前累積45場登板拿下4勝3敗、防禦率3.84穩定成績，本季轉任先發，2場出賽累積9.1局投球，被打出10支安打、8K，防禦率3.86。
值得注意的是，高島泰都獨盟時期效力「王子製紙隊」，選秀時因帥氣長相備受關注，被讚譽是「來自王子的王子」。
⚾4/17徐若熙日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo
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|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|福岡軟銀鷹
|17
|11
|6
|0
|.647
|-
|歐力士猛牛
|17
|10
|7
|0
|.588
|1.0
|東北樂天金鷲
|17
|9
|7
|1
|.563
|1.5
|北海道日本火腿鬥士
|17
|8
|9
|0
|.471
|3.0
|千葉羅德海洋
|18
|7
|11
|0
|.389
|4.5
|埼玉西武獅
|18
|6
|11
|1
|.353
|5.0
對戰組合：歐力士猛牛@福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME
比賽時間：17：00（台灣時間）
先發投手：高島泰都（歐力士猛牛 0-0，3.86）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 1-1，0.69）
徐若熙上戰交手西武獅，與林安可上演台灣之光大對決，生涯首度投到第7局，最終用90球投完7局，僅被打出6安打、首局挨轟失1分，交手林安可則是3打數被敲出1安打，可惜對手先發高橋光成遇強則強、小宇宙爆發，封鎖王者軟銀打線8局無失分，軟銀終場1：2吞敗，徐若熙7局超好投卻吞下首敗。
⚾徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。
其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。
歐力士今年整體戰力被評估是A段班，但開季後受到傷兵困擾，尤其是投手端，在當家王牌宮城大彌幾乎確定報銷後，對戰力有重大影響。
歐力士目前10勝7敗戰績排在洋聯第2，僅次於福岡軟銀，打擊端雖然團隊僅9轟，排在倒數第2，但打擊率2成56、與軟銀並列洋聯第一，9次盜壘也並列第2，屬於靠高上壘率、再用壘間破壞力來取分的球隊。
⚾4/17徐若熙先發對手是誰？高島泰都介紹
現年26歲的高島泰都，為2023年歐力士第5指名加入，選秀順位並不高，主因在於他自明治大學畢業後，還曾加入獨盟、澳職打拼，日職選秀時年紀已偏大。但他入隊後，隔年開始就有一軍登板紀錄，目前累積45場登板拿下4勝3敗、防禦率3.84穩定成績，本季轉任先發，2場出賽累積9.1局投球，被打出10支安打、8K，防禦率3.86。
值得注意的是，高島泰都獨盟時期效力「王子製紙隊」，選秀時因帥氣長相備受關注，被讚譽是「來自王子的王子」。
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN
線上串流：DAZN、MyVideo