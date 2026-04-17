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球隊 比賽 勝 敗 和 勝率 勝差 福岡軟銀鷹 17 11 6 0 .647 - 歐力士猛牛 17 10 7 0 .588 1.0 東北樂天金鷲 17 9 7 1 .563 1.5 北海道日本火腿鬥士 17 8 9 0 .471 3.0 千葉羅德海洋 18 7 11 0 .389 4.5 埼玉西武獅 18 6 11 1 .353 5.0

▲徐若熙日職生涯第3場先發登板，面對歐力士的高島泰都。（圖／取自NPB日職官網）

▲徐若熙運用速球與指叉變速球的搭配，成為他站穩日職一軍的主要武器。（圖／NOWNEWS資料照）

▲高島泰都因帥氣長相，以及獨盟時期背景，讓他被球迷讚譽為「來自王子的王子」。（取自日職NPB官網）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

效力NPB日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，今（17）日迎接日職一軍第3場先發，連續2場在主場作戰、生涯首度交手歐力士猛牛，力拼個人本季第2勝，但歐力士猛牛目前處於3連勝，10勝7敗戰績爬升到洋聯第2，整體戰力並不好惹，將與徐若熙同場的對決的先發投手為高島泰都，今年2場先發防禦率3.86。對戰組合：歐力士猛牛@福岡軟銀鷹比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME比賽時間：17：00（台灣時間）先發投手：高島泰都（歐力士猛牛 0-0，3.86）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 1-1，0.69）徐若熙上戰交手西武獅，與林安可上演台灣之光大對決，生涯首度投到第7局，最終用90球投完7局，僅被打出6安打、首局挨轟失1分，交手林安可則是3打數被敲出1安打，可惜對手先發高橋光成遇強則強、小宇宙爆發，封鎖王者軟銀打線8局無失分，軟銀終場1：2吞敗，徐若熙7局超好投卻吞下首敗。根據《野球革命》分析徐若熙去年在中職成績，四縫線均速高達151公里，使用率53.8%，指叉變速球使用率則為20%，另外搭配使用率10.4%曲球與8.6%滑球組成。其中指叉變速球，是徐若熙最招牌、且最有殺傷力的變化球種，使用率20%為速球以外最高之外，整季投出328球僅被打出9支安打，被打擊率低到只有.077，上季軟銀高層來台時，也曾在看過球探報告後透露，正是因為徐若熙擁有這顆垂直系列的致命武器、因而看好他可以在日職投出一片天。歐力士今年整體戰力被評估是A段班，但開季後受到傷兵困擾，尤其是投手端，在當家王牌宮城大彌幾乎確定報銷後，對戰力有重大影響。歐力士目前10勝7敗戰績排在洋聯第2，僅次於福岡軟銀，打擊端雖然團隊僅9轟，排在倒數第2，但打擊率2成56、與軟銀並列洋聯第一，9次盜壘也並列第2，屬於靠高上壘率、再用壘間破壞力來取分的球隊。現年26歲的高島泰都，為2023年歐力士第5指名加入，選秀順位並不高，主因在於他自明治大學畢業後，還曾加入獨盟、澳職打拼，日職選秀時年紀已偏大。但他入隊後，隔年開始就有一軍登板紀錄，目前累積45場登板拿下4勝3敗、防禦率3.84穩定成績，本季轉任先發，2場出賽累積9.1局投球，被打出10支安打、8K，防禦率3.86。值得注意的是，高島泰都獨盟時期效力「王子製紙隊」，選秀時因帥氣長相備受關注，被讚譽是「來自王子的王子」。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。