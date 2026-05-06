NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽第2輪本週開打，中華職棒味全龍內野手張政禹昨（5）日再度化身「NBA分析師」，進行第2輪「不負責任預測」。身為資深「湖人迷」，張政禹這次客觀分析，認為奧克拉荷馬雷霆隊會以4勝1敗擊退洛杉磯湖人隊，「如果拿到2勝，就是最好的狀態，但挺進東區Final應該是不可能啦，希望湖人打臉我。」另外3組，張政禹看好聖安東尼奧馬刺隊、紐約尼克隊以及克里夫蘭騎士隊晉級。
馬刺隊首戰輸球沒關係 張政禹：「熟悉強度中」
張政禹4月中進行首輪預測，8個對戰組合中有6組如他預測，只有波士頓塞爾提克隊、丹佛金塊隊落馬。昨日張政禹進行NBA季後賽次輪預測，首先是西區，即便馬刺隊首戰以2分之差不敵灰狼隊，張政禹仍看好馬刺隊能逆襲，最終以4勝2敗勝出。
「我覺得馬刺隊第一場可能還在找強度吧，你看第1場才輸2分而已，灰狼隊打得那麼緊張。」張政禹直言，馬刺隊的實力太強，但季後賽經驗沒那麼好，「應該打完首戰就會比較熟悉，所以我覺得4：2馬刺隊晉級。」
「湖人迷」卻看好雷霆隊？ 張政禹：「希望湖人打我臉」
西區另一組由湖人隊交手雷霆隊，身為資深「湖人迷」，張政禹這次卻理性看待，認為雷霆隊會4勝1敗晉級，「我都沒想過湖人隊會晉級第2輪，已經算及格了。」張政禹笑說，在社群Threads上看到有人發湖人隊晉級的「祭品文」，「有人說湖人隊晉級要發雞排給粉絲，我點進去有2900多人，我想說你如果粉絲少一點，我就跟你一起發雞排。」
張政禹說，湖人隊次輪可以拿到1勝應該就算不錯，「如果拿到2勝，就是最好的狀態，但挺進東區Final應該是不可能啦，希望湖人隊打臉我。」
看好東區騎士隊、尼克隊晉級 張政禹：「東區都打得很精彩」
東區的部分，張政禹看好騎士隊有機會4勝2敗晉級，「騎士隊有機會欸，會翻掉活塞隊，活塞隊的進攻有夠卡，跟魔術隊一樣，但騎隊士上一輪也差一點滅亡。」張政禹認為騎士隊防守不錯，「他們裡面有1位DPOY（年度最佳防守球員）莫布利（Evan Mobley），加上外線活塞隊又不太進，所以我比較看好騎士隊。」
至於尼克隊與76人隊組合讓張政禹預測尼克隊4勝1敗晉級，「我覺得東區都打得很精彩，活塞隊、騎士隊都是第7場才晉級，好可惜塞爾提克隊沒晉級。」
張政禹說，季後賽雖然沒有每場直播都看，但都會看Highlight追各隊近況，「每隊的人我都還蠻熟悉的。」採訪結束後，張政禹已經在想西區決賽的事情了，「我覺得馬刺隊如果晉級打雷霆隊，雷霆隊會被剋到欸。算了，先過這一輪再說啦！」
📍張政禹預測NBA第2輪賽事結果：
西區：
馬刺 4：2 灰狼
雷霆 4：1 湖人
東區：
尼克 4：1 76人
騎士 4：2 活塞
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張政禹4月中進行首輪預測，8個對戰組合中有6組如他預測，只有波士頓塞爾提克隊、丹佛金塊隊落馬。昨日張政禹進行NBA季後賽次輪預測，首先是西區，即便馬刺隊首戰以2分之差不敵灰狼隊，張政禹仍看好馬刺隊能逆襲，最終以4勝2敗勝出。
「我覺得馬刺隊第一場可能還在找強度吧，你看第1場才輸2分而已，灰狼隊打得那麼緊張。」張政禹直言，馬刺隊的實力太強，但季後賽經驗沒那麼好，「應該打完首戰就會比較熟悉，所以我覺得4：2馬刺隊晉級。」
「湖人迷」卻看好雷霆隊？ 張政禹：「希望湖人打我臉」
西區另一組由湖人隊交手雷霆隊，身為資深「湖人迷」，張政禹這次卻理性看待，認為雷霆隊會4勝1敗晉級，「我都沒想過湖人隊會晉級第2輪，已經算及格了。」張政禹笑說，在社群Threads上看到有人發湖人隊晉級的「祭品文」，「有人說湖人隊晉級要發雞排給粉絲，我點進去有2900多人，我想說你如果粉絲少一點，我就跟你一起發雞排。」
張政禹說，湖人隊次輪可以拿到1勝應該就算不錯，「如果拿到2勝，就是最好的狀態，但挺進東區Final應該是不可能啦，希望湖人隊打臉我。」
看好東區騎士隊、尼克隊晉級 張政禹：「東區都打得很精彩」
東區的部分，張政禹看好騎士隊有機會4勝2敗晉級，「騎士隊有機會欸，會翻掉活塞隊，活塞隊的進攻有夠卡，跟魔術隊一樣，但騎隊士上一輪也差一點滅亡。」張政禹認為騎士隊防守不錯，「他們裡面有1位DPOY（年度最佳防守球員）莫布利（Evan Mobley），加上外線活塞隊又不太進，所以我比較看好騎士隊。」
至於尼克隊與76人隊組合讓張政禹預測尼克隊4勝1敗晉級，「我覺得東區都打得很精彩，活塞隊、騎士隊都是第7場才晉級，好可惜塞爾提克隊沒晉級。」
張政禹說，季後賽雖然沒有每場直播都看，但都會看Highlight追各隊近況，「每隊的人我都還蠻熟悉的。」採訪結束後，張政禹已經在想西區決賽的事情了，「我覺得馬刺隊如果晉級打雷霆隊，雷霆隊會被剋到欸。算了，先過這一輪再說啦！」
📍張政禹預測NBA第2輪賽事結果：
西區：
馬刺 4：2 灰狼
雷霆 4：1 湖人
東區：
尼克 4：1 76人
騎士 4：2 活塞
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