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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽如火如荼進行中，中華職棒味全龍內野手張政禹再度化身「分析師」，與媒體暢聊對季後賽的看法。身為資深「湖人迷」，張政禹今（19）日受訪時看好湖人隊以4勝3敗擊退火箭隊，更直言關鍵因子會是射手肯納德（Luke Kennard），至於東區，張政禹看好塞爾提克隊能出線，但又想看騎士隊的哈登（James Harden）打冠軍賽，心情非常複雜。張政禹是中職出名的「湖人迷」，NBA季後賽如火如荼進行，張政禹又化身「NBA分析師」，與媒體分享自己對接下來NBA季後賽的「不負責任預測」。張政禹預測首輪湖人隊以4：3勝出，「我原本預測4：2火箭贏，但那個時候不知道KD受傷沒打，加上今天湖人又贏，所以湖人4：3。」談到湖人隊季後賽關鍵因子，張政禹直言是射手肯納德，「我覺得他蠻重要的，因為其實湖人的第二得分點可能就是他，第一得分點可能是LeBron，那第二得分點就是他，他今年接近5成（三分命中率），很扯。」外界普遍看好金塊隊與馬刺隊會在第2輪交鋒，張政禹聽到遲疑一下，「你怎麼知道金塊隊會贏（灰狼隊）。應該是說，金塊隊以往遇到灰狼隊，都沒有打得很輕鬆，說實在的。」若真的第2輪是金塊隊交手馬刺隊，張政禹稍微看好馬刺隊，「我覺得會打到第7戰，因為馬刺隊沒經驗，金塊隊經驗太好，又補了小哈德威（Tim Hardaway Jr.），莫瑞（Jamal Murray）、約基奇（Nikola Jokic ）、高登（Aaron Gordon）都有打，應該會打到第7戰。」東區的部分，張政禹看好塞爾提克隊出線爭冠，「現在塔圖姆（Jayson Tatum）回來了，那就差很多。但是我真的很想要看哈登打冠軍賽，他去哪一隊都是爭冠球隊，都是要爭冠的，但是....」張政禹心情很複雜，看好塞爾提克爭冠，但又想看哈登能拿一座冠軍。活塞 4：1 魔術騎士 4：2 爆龍尼克 4：1 老鷹塞爾提克 4：2 76人雷霆 4：0 太陽湖人 4：3 火箭金塊 4：2 灰狼馬刺 4：0 拓荒者