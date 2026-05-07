NBA季後賽次輪戰火持續升溫，今（7）日兩場關鍵對決結果出爐。東區方面，紐約尼克在主場憑藉布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns），以108：102擊退少了恩比德（Joel Embiid）的費城76人，系列賽取得2：0絕對領先；西區方面，聖安東尼奧馬刺在主場復仇成功，由「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍，以133：95痛宰灰狼，將戰局扳成1：1平手。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克2：0領先76人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：聖安東尼奧馬刺（2） VS 明尼蘇達灰狼（6）：馬刺1：1扳平戰局
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/8賽事預告
尼克主場守住兩勝！布朗森領軍一波流帶走76人
紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克2：0領先76人
費城76人今日作客麥迪遜廣場花園，雖然當家球星恩比德因傷缺陣，但全隊展現極強的韌性，全場與尼克展開15次領先互換的拉鋸戰。首節76人靠著喬治（Paul George）單節狂砍11分先發制人，場上更爆發火藥味，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）對尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）祭出一級惡意犯規，宣示不輕易放棄的決心。
雙方僵持至決勝節末段平手時，尼克展現強大心理素質，由布朗森發動猛攻，搭配哈特（Josh Hart）與布里奇斯（Mikal Bridges）聯手開火，一波9：0的攻勢瞬間擊潰76人。布朗森全場轟下26分、6助攻，唐斯則貢獻20分、10籃板與7助攻的準大三元演出。76 人馬克西（Tyrese Maxey）雖然同樣砍下 26 分，但關鍵時刻進攻斷電，讓球隊吞下二連敗。
馬刺復仇屠狼！文班亞馬「19+15」扳平戰局
聖安東尼奧馬刺（2） VS 明尼蘇達灰狼（6）：馬刺1：1扳平戰局
西區賽場則上演了一場「大屠殺」。聖安東尼奧馬刺今日續戰明尼蘇達灰狼，馬刺傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）與吉諾比利（Manu Ginobili）驚喜現身場邊觀戰。首節雙方陷入低效率的打鐵大戰，但馬刺在第二節迅速調整，單節打出35：18的懸殊比分，半場就取得24分領先。
下半場馬刺攻勢更是一發不可收拾，外線火力全面復甦，全隊多達7人得分上雙。文班亞馬繳出19分、15籃板、2阻攻的數據，新秀卡斯特（Stephon Castle）則攻下全場最高21分。反觀灰狼「狼王」愛德華茲（Anthony Edwards）手感冰冷，全場僅進帳12分，正負值是慘不忍睹的-33。最終馬刺以38分之差大勝，帶著1：1的平手局勢準備前往明尼蘇達。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/8賽事預告
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📍2026年NBA季後賽次輪賽況：紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克2：0領先76人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：聖安東尼奧馬刺（2） VS 明尼蘇達灰狼（6）：馬刺1：1扳平戰局
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
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紐約尼克（3） VS 費城76人（7）：尼克2：0領先76人
費城76人今日作客麥迪遜廣場花園，雖然當家球星恩比德因傷缺陣，但全隊展現極強的韌性，全場與尼克展開15次領先互換的拉鋸戰。首節76人靠著喬治（Paul George）單節狂砍11分先發制人，場上更爆發火藥味，烏布雷（Kelly Oubre Jr.）對尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）祭出一級惡意犯規，宣示不輕易放棄的決心。
雙方僵持至決勝節末段平手時，尼克展現強大心理素質，由布朗森發動猛攻，搭配哈特（Josh Hart）與布里奇斯（Mikal Bridges）聯手開火，一波9：0的攻勢瞬間擊潰76人。布朗森全場轟下26分、6助攻，唐斯則貢獻20分、10籃板與7助攻的準大三元演出。76 人馬克西（Tyrese Maxey）雖然同樣砍下 26 分，但關鍵時刻進攻斷電，讓球隊吞下二連敗。
聖安東尼奧馬刺（2） VS 明尼蘇達灰狼（6）：馬刺1：1扳平戰局
西區賽場則上演了一場「大屠殺」。聖安東尼奧馬刺今日續戰明尼蘇達灰狼，馬刺傳奇球星鄧肯（Tim Duncan）與吉諾比利（Manu Ginobili）驚喜現身場邊觀戰。首節雙方陷入低效率的打鐵大戰，但馬刺在第二節迅速調整，單節打出35：18的懸殊比分，半場就取得24分領先。
下半場馬刺攻勢更是一發不可收拾，外線火力全面復甦，全隊多達7人得分上雙。文班亞馬繳出19分、15籃板、2阻攻的數據，新秀卡斯特（Stephon Castle）則攻下全場最高21分。反觀灰狼「狼王」愛德華茲（Anthony Edwards）手感冰冷，全場僅進帳12分，正負值是慘不忍睹的-33。最終馬刺以38分之差大勝，帶著1：1的平手局勢準備前往明尼蘇達。
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/8賽事預告
|
對戰組合
|
比賽時間
|
騎士
|
@ 活塞
|7:00 AM
|湖人
|@ 雷霆
|
9:30 AM
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