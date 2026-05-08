NBA季後賽次輪今（8）日展開兩場激戰，東西區龍頭雙雙捍衛主場。西區方面，奧克拉荷馬雷霆展現衛冕軍韌性，在下半場拆解洛杉磯湖人，讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）史無前例的300場季後賽里程碑淪為空砍；東區龍頭底特律活塞則在康寧漢（Cade Cunningham）全能領軍下，再度擊潰克里夫蘭騎士，與雷霆雙雙取得2：0領先。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆2：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：底特律活塞（1） VS 克里夫蘭騎士（4）：活塞2：0領先騎士
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/9賽事預告
詹姆斯300場傳奇里程碑 湖人下半場崩盤吞2連敗
洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆2：0領先湖人
洛杉磯湖人今日作客奧克拉荷馬雷霆，現年41歲的詹姆斯達成前無古人的壯舉，成為NBA歷史首位季後賽出賽達300場的球員。上半場湖人打出氣勢，詹皇與里夫斯（Austin Reaves）內外串聯，加上八村壘的外線支援，一度以58：57領先進入中場。
然而易籃後風雲突變，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）對詹皇展開死亡纏繞，加上雷霆下半場展現驚人的瞬間得分爆發力，第三節打出36：22的猛烈攻勢逆轉戰局。里夫斯雖轟下全場最高31分止血，但湖人內線艾頓（Deandre Ayton）手感冰冷僅得3分，加上少主唐西奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣，戰力斷層明顯。最終雷霆以125：107帶走勝利，系列賽2：0領先，將壓力丟回洛杉磯主場。
康寧漢完爆哈登 活塞團隊籃球力克騎士
底特律活塞（1） VS 克里夫蘭騎士（4）：活塞2：0領先騎士
東區龍頭底特律活塞今日繼續在主場迎戰騎士。活塞狀元郎康寧漢揮別首戰低迷，此役展現大將之風，全場14投7中高效貢獻25分、10助攻，不僅帶動團隊火力，更在防守端徹底壓制對手。
相較於康寧漢的耀眼表現，騎士球星哈登（James Harden）狀態持續低迷，全場13投僅3中、僅得10分，並出現4次失誤，正負值-15為全場最低。騎士雖有米契爾（Donovan Mitchell）苦撐轟下31分，並一度在末節反超比分，但活塞老將哈里斯（Tobias Harris）及時挺身而出，不僅鎖死對方長人莫布里（Evan Mobley），個人更挹注21分。活塞終場以107：97擊退騎士，在主場守住二連勝。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
📍西區
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/9賽事預告
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📍2026年NBA季後賽次輪賽況：洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆2：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：底特律活塞（1） VS 克里夫蘭騎士（4）：活塞2：0領先騎士
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
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洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆2：0領先湖人
洛杉磯湖人今日作客奧克拉荷馬雷霆，現年41歲的詹姆斯達成前無古人的壯舉，成為NBA歷史首位季後賽出賽達300場的球員。上半場湖人打出氣勢，詹皇與里夫斯（Austin Reaves）內外串聯，加上八村壘的外線支援，一度以58：57領先進入中場。
然而易籃後風雲突變，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）對詹皇展開死亡纏繞，加上雷霆下半場展現驚人的瞬間得分爆發力，第三節打出36：22的猛烈攻勢逆轉戰局。里夫斯雖轟下全場最高31分止血，但湖人內線艾頓（Deandre Ayton）手感冰冷僅得3分，加上少主唐西奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣，戰力斷層明顯。最終雷霆以125：107帶走勝利，系列賽2：0領先，將壓力丟回洛杉磯主場。
底特律活塞（1） VS 克里夫蘭騎士（4）：活塞2：0領先騎士
東區龍頭底特律活塞今日繼續在主場迎戰騎士。活塞狀元郎康寧漢揮別首戰低迷，此役展現大將之風，全場14投7中高效貢獻25分、10助攻，不僅帶動團隊火力，更在防守端徹底壓制對手。
相較於康寧漢的耀眼表現，騎士球星哈登（James Harden）狀態持續低迷，全場13投僅3中、僅得10分，並出現4次失誤，正負值-15為全場最低。騎士雖有米契爾（Donovan Mitchell）苦撐轟下31分，並一度在末節反超比分，但活塞老將哈里斯（Tobias Harris）及時挺身而出，不僅鎖死對方長人莫布里（Evan Mobley），個人更挹注21分。活塞終場以107：97擊退騎士，在主場守住二連勝。
2026年NBA季後賽戰火全面引爆 賽制解析與參賽列強名單總整理
2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。
季後賽賽制解析 7戰4勝制考驗球隊底蘊
NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。
季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍東區
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|底特律活塞(Pistons)
|第4種子
|克里夫蘭騎士(Cavaliers)
|第3種子
|紐約尼克(Knicks)
|第7種子
|費城76人(76ers)
|排名
|主場球隊(高種子)
|排名
|客場球隊(低種子)
|第1種子
|奧克拉荷馬雷霆(Thunder)
|第4種子
|洛杉磯湖人(Lakers)
|第2種子
|聖安東尼奧馬刺(Spurs)
|第6種子
|明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA 2026季後賽首輪5/9賽事預告
|
對戰組合
|
比賽時間
|
尼克
|
@ 76人
|7:00 AM
|馬刺
|@ 灰狼
|
9:30 AM
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