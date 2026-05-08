NBA季後賽次輪今（8）日展開兩場激戰，東西區龍頭雙雙捍衛主場。西區方面，奧克拉荷馬雷霆展現衛冕軍韌性，在下半場拆解洛杉磯湖人，讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）史無前例的300場季後賽里程碑淪為空砍；東區龍頭底特律活塞則在康寧漢（Cade Cunningham）全能領軍下，再度擊潰克里夫蘭騎士，與雷霆雙雙取得2：0領先。

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🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆2：0領先湖人
📍2026年NBA季後賽次輪賽況：底特律活塞（1） VS 克里夫蘭騎士（4）：活塞2：0領先騎士
📍2026年NBA季後賽賽制
📍2026年NBA季後賽首輪對戰組合
📍NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
📍NBA 2026季後賽首輪5/9賽事預告

▲NBA次輪季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）
▲NBA次輪季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）
詹姆斯300場傳奇里程碑　湖人下半場崩盤吞2連敗

洛杉磯湖人（4） VS 奧克拉荷馬雷霆（1）：雷霆2：0領先湖人

洛杉磯湖人今日作客奧克拉荷馬雷霆，現年41歲的詹姆斯達成前無古人的壯舉，成為NBA歷史首位季後賽出賽達300場的球員。上半場湖人打出氣勢，詹皇與里夫斯（Austin Reaves）內外串聯，加上八村壘的外線支援，一度以58：57領先進入中場。

然而易籃後風雲突變，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）對詹皇展開死亡纏繞，加上雷霆下半場展現驚人的瞬間得分爆發力，第三節打出36：22的猛烈攻勢逆轉戰局。里夫斯雖轟下全場最高31分止血，但湖人內線艾頓（Deandre Ayton）手感冰冷僅得3分，加上少主唐西奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣，戰力斷層明顯。最終雷霆以125：107帶走勝利，系列賽2：0領先，將壓力丟回洛杉磯主場。

▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）合力砍下54分，但湖人仍難敵雷霆下半場的猛烈攻勢，終場以107：125吞下客場二連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）合力砍下54分，但湖人仍難敵雷霆下半場的猛烈攻勢，終場以107：125吞下客場二連敗。（圖／美聯社／達志影像）
康寧漢完爆哈登　活塞團隊籃球力克騎士

底特律活塞（1） VS 克里夫蘭騎士（4）：活塞2：0領先騎士

東區龍頭底特律活塞今日繼續在主場迎戰騎士。活塞狀元郎康寧漢揮別首戰低迷，此役展現大將之風，全場14投7中高效貢獻25分、10助攻，不僅帶動團隊火力，更在防守端徹底壓制對手。

相較於康寧漢的耀眼表現，騎士球星哈登（James Harden）狀態持續低迷，全場13投僅3中、僅得10分，並出現4次失誤，正負值-15為全場最低。騎士雖有米契爾（Donovan Mitchell）苦撐轟下31分，並一度在末節反超比分，但活塞老將哈里斯（Tobias Harris）及時挺身而出，不僅鎖死對方長人莫布里（Evan Mobley），個人更挹注21分。活塞終場以107：97擊退騎士，在主場守住二連勝。

▲活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）再度開啟「超級巨星」模式，全場狂砍25分、10助攻，不僅帶領球隊守住勝利，更一舉刷新多項隊史與聯盟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）再度開啟「超級巨星」模式，全場狂砍25分、10助攻，不僅帶領球隊守住勝利，更一舉刷新多項隊史與聯盟紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA季後賽戰火全面引爆　賽制解析與參賽列強名單總整理

2026年NBA季後賽正打得如火如荼，各路強權為了最高榮譽歐布萊恩金盃展開激烈廝殺。為了讓球迷能更快速掌握賽況，本報特別整理今年度季後賽的賽制規則，以及目前已知的東西區參賽勁旅與首輪戰況。

季後賽賽制解析　7戰4勝制考驗球隊底蘊

NBA季後賽賽制維持傳統的淘汰賽架構，東西區各有8支球隊晉級季後賽。在例行賽排名前6名的球隊直接取得季後賽門票，而第7名至第10名的球隊則需透過「附加賽（Play-in Tournament）」來爭奪最後2個季後賽席次。

季後賽共分為四個階段：首輪、分區準決賽、分區冠軍賽以及NBA總冠軍賽。每一個系列賽均採用「7戰4勝制（Best-of-Seven）」，並採用「2-2-1-1-1」的主客場分配方式。例行賽戰績較佳的球隊將擁有主場優勢（享有第1、2、5、7戰的主場），這不僅考驗球隊的陣容深度，更是對球員體能與教練團戰術應變的極大考驗。
 

▲NBA季後賽次輪對戰組合。（圖／取自NBA官方X）
▲NBA季後賽次輪對戰組合。（圖／取自NBA官方X）
2026年NBA季後賽次輪對戰組合

📍東區

排名 主場球隊(高種子) 排名 客場球隊(低種子)
第1種子 底特律活塞(Pistons) 第4種子 克里夫蘭騎士(Cavaliers)
第3種子 紐約尼克(Knicks) 第7種子 費城76人(76ers)
📍西區

排名 主場球隊(高種子) 排名 客場球隊(低種子)
第1種子 奧克拉荷馬雷霆(Thunder) 第4種子 洛杉磯湖人(Lakers)
第2種子 聖安東尼奧馬刺(Spurs) 第6種子 明尼蘇達灰狼(Timberwolves)
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表

NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。 

NBA 2026季後賽首輪5/9賽事預告

對戰組合

比賽時間

尼克

@ 76人

 7:00 AM
馬刺 @ 灰狼

9:30 AM

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...