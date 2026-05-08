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▲洪真慶以充滿個人風格的造型，踏上百想紅毯。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》在今（8）日於台灣時間晚上6點50分盛大舉行，紅毯搶先在4點50分開始。稍早入圍電視部門「女子綜藝賞」的女星洪真慶也登上紅毯，她穿著一襲粉色平口禮服、帶著墨鏡登場，充滿了個人風格。但不料她竟看起來超瘦，還邊走邊喬胸，似乎因為上圍太小，導致禮服差點掉下來。洪真慶這次又以超強綜藝能力，三度入圍電視部門「女子綜藝賞」。而稍早她以一頭短髮、戴著墨鏡，搭配一襲優雅的平口粉色禮服現身紅毯，充滿個人風格的模樣，火速引發注目。不過原本就不胖的洪真慶，看起來似乎又暴瘦，禮服一度差點掉下來，讓她只能邊走邊喬胸、把禮服拉上去。洪真慶以幽默機智的反應深受海外觀眾喜愛，因擔任Netflix戀愛綜藝《單身即地獄》系列的主持人而人氣急升，常在節目中以「人間清醒」的愛情金句爆紅。 她也參與過熱門韓劇《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》等演出，展現強烈的喜劇存在感。金軟景薛仁雅李秀智張度練洪真慶