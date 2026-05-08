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⚾️ 台鋼雄鷹6:0完封中信兄弟

▲台鋼雄鷹宋柏翰此役從勝騎士手中敲出一發兩分砲，一軍生涯首轟同時也是首安。（圖片提供/台鋼雄鷹）

⚾️ 富邦悍將2:1擊敗味全龍

▲魔力藍先發7局僅失1分拿下勝投，獲選單場MVP。（圖片提供/富邦悍將）

⚾️ 樂天桃猿2:1逆轉統一獅

▲馬傑森在平手時刻敲出致勝安打，送回二壘代跑的成晉，成為今日致勝功臣。（圖片提供/樂天桃猿）

中華職棒今（8）日三地開打，台鋼雄鷹6：0完封中信兄弟，富邦2：1力退味全龍捍衛主場，樂天桃猿靠著馬傑森致勝安打及成晉關鍵代跑2：1逆轉統一7-ELEVEn。今日賽後味全仍以6成3勝率續當戰績龍頭，統一、台鋼5成38打擊率並列第二，富邦5成2緊追在後，樂天、中信則是勝率不滿5成的後段班。中信兄弟今日做出球員異動，重回一軍7天的外野手曾頌恩再度遭下放二軍，當家游擊手江坤宇也因左大腿緊繃而下二軍，不過變陣並未收到成效，打線打了8安仍遭到完封。中信洋投勝騎士賽前保有的連續18局無失分紀錄也在此役破功，首局被陳文杰敲出長打，接著紀慶然高飛犧牲打失掉1分，第三局又因保送、連續安打失分，先發七局狂失6分（5責失分），吞下本季首次敗投。台鋼雄鷹新秀宋柏翰2024年以第三輪第二指名之姿加盟，此役從勝騎士手中敲出一發兩分砲，一軍生涯首轟同時也是首安，並將首打點一並收入囊中。這轟讓他成為中職史上第44人「生涯首安即首轟」，也是台鋼雄鷹隊史第1人。富邦悍將主場派出魔力藍先發對決鋼龍，魔力藍先發7局僅失1分拿下勝投，悍將勝利組張奕、曾峻岳接力登板，助富邦收下勝利。26歲的童堉誠是前三商虎一壘手童琮輝之子，去年選秀落選後獲得富邦悍將自主培訓合約，本週三5月6日新註冊轉正成為正式球員。今日一軍首度亮相擔任先發右外野手，一軍首打席就從味全龍洋投鋼龍手中敲出長打，成為此役富邦悍將全隊第一位上壘的人，並跑回生涯首得分。樂天桃猿主場迎戰統一獅，雙方派出曾家輝、獅蒂芬掛帥先發，曾家輝第四局因保送及2安打失掉1分，獅蒂芬則在第七局因失誤丟分，七局結束雙方仍維持1:1平手。第八局梁家榮率先敲長打上壘，得點圈有人時樂天換上「小師兄」林智平代打，「餅總」林岳平立刻下令敬遠保送，打算抓下一棒的馬傑森，樂天隨即做出關鍵調度，換上有腳程的成晉代跑。馬傑森成功從邱浩鈞手中敲出中間方向穿越安打，打回球隊致勝分建功，獲選單場MVP。