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聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼西區準決賽G4，不僅場上火藥味十足，場邊也出現了令人捧腹的一幕。當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）因肘擊里德（Naz Reid）喉嚨領到二級惡犯遭驅逐時，馬刺20歲新秀後衛哈波（Dylan Harper）那張「下巴掉下來」的驚訝臉孔，意外成為全美社群媒體最熱門的迷因。在文班亞馬（Victor Wembanyama）肘擊動作發生後，亞利桑那體育記者凱蘭歐森（Kellan Olson）在X平台上分享了哈波的即時反應。影片中，哈波瞪大雙眼、一臉難以置信的神情，不到數小時便累積了超過330萬次觀看。球迷紛紛留言調侃：「這就是他知道文班亞馬搞砸了的瞬間」、「哈波在致敬普爾（Jordan Poole）當年的經典表情嗎？」由於22歲的文班亞馬平時溫文儒雅，這記兇狠的重肘顯然讓年僅20歲的哈波受到了不小的震撼。不過，並非所有人都認為哈波是在震驚於文班亞馬的暴力。部分馬刺球迷透過慢動作回放指出，哈波露出驚訝表情的瞬間，其實是在肘擊發生前，因為他看到麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）正死命拉住文班亞馬的手臂，而對手甚至還擊中了文班亞馬的面部。網友留言為他平反：「哈波是因為看到文班亞馬被打才露出這種表情，別為了你們的敘事亂剪輯鏡頭。」即便在場邊貢獻了年度級別的表情包，哈波（Dylan Harper）在比賽中的實質貢獻也不容小覷。在文班亞馬缺陣後，他與福克斯（De'Aaron Fox）聯手撐起進攻火力，整場出賽27分鐘，攻下24分，成為NBA季後賽史上最快達成100分、10抄截的球員，但終場馬刺以109：114不敵灰狼，雙方系列賽戰成2比2平手。