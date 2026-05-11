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聖安東尼奧馬刺今（11）日在明尼蘇達客場以109：114敗給灰狼，系列賽戰成2比2平手。然而，比輸球更令馬刺球迷焦慮的，是當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）是否會因第四戰的肘擊事件，遭到聯盟追加禁賽而無緣關鍵的第五戰。對此，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）賽後給出了極其強硬的回應，直斥禁賽傳聞「荒謬至極」。文班亞馬在第二節因護球時手肘擊中里德（Naz Reid）喉嚨，遭裁判檢視重播後判定為二級惡意犯規並直接驅逐出場。針對外界猜測聯盟可能發起追加禁賽，強森教練在接受《聖安東尼奧新聞快報》採訪時嚴正表示：「那完全沒有傷人意圖。我認為禁賽將會非常荒謬。」現年22歲的文班亞馬向來以情緒穩定著稱，休賽季甚至曾前往中國的寺廟學習冥想。這也是他職業生涯首度遭到驅逐，讓包含隊友哈波（Dylan Harper）在內的眾多成員都感到難以置信。文班亞馬的重要性不言而喻，他在第三戰才剛繳出39分、15籃板、5火鍋的魔物級數據，成為繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）後，史上第4位能在季後賽達成此數據的球員。灰狼球星艾德華茲（Anthony Edwards）也承認，文班亞馬的離場是改變戰局的核心因素。即便馬刺在缺少核心的情況下打得更加奔放，但禁區防禦力的缺失，仍讓灰狼在決勝節得以成功突圍。目前聯盟辦公室尚未對文班亞馬（Victor Wembanyama）的後續處分拍板定案。馬刺隊全體將於本週三回到弗羅斯特銀行中心迎戰G5天王山之戰。對馬刺而言，若要保住進軍西區決賽的生機，文班亞馬能否如期歸隊坐鎮禁區，將是勝負的最關鍵指標。