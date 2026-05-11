目前效力於休士頓太空人隊的台灣右投鄧愷威，憑藉其極具毀滅性的「橫掃球（Sweeper）」在大聯盟站穩腳步。根據知名棒球數據網站《FanGraphs》報導，鄧愷威的這顆招牌球種不僅讓打者頭痛，連隊友都因為該球種威力太強而沒人想和他傳接球。對此26歲投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）更是稱讚他的橫掃球簡直像「速球突然90度急轉彎」。
「這球太噁心了！」 隊友驚曝傳接球慘痛經驗
鄧愷威的隊友阿里格蒂近日在芬威球場接受採訪時，對這顆橫掃球讚不絕口。阿里格蒂透露：「我也投橫掃球，藍斯（Lance McCullers）也投，但愷威的那顆球完全是另一個層級。我和他玩傳接球時，那球在前48英尺看起來就像顆直球，然後突然像轉彎一樣，在眼前表演『90度急轉彎』。」
阿里格蒂補充道，一般的橫掃球弧度較大且較緩，但鄧愷威的橫掃球球速高達85英里（約137公里），「那球真的很噁心，真的是很強大的武器。」
無心插柳的秘密武器 數據證明統治力
27歲的鄧愷威透過翻譯表示，這顆球是2021年在高階1A時意外練成的。當時他只是在牛棚隨意嘗試握法，沒想到傳接球時效果驚人。直到2023年升上3A後，教練才正式告訴他：「這不是滑球，這是一顆橫掃球。」
數據也支持了「橫掃球」的威力。本賽季至今，鄧愷威使用這顆球的比例高達36.3%，被打擊率與長打率皆僅為.118，揮空率則高達27.9%。在今年的14場出賽中，他在23局的投球內繳出了2.35的自責分率（ERA）與24.7%的奪三振率，表現相當亮眼。
完美的共軌效應 讓隊友拒絕當搭檔
鄧愷威的橫掃球水平位移平均為16英吋，雖然不是聯盟移動幅度最大的，但其威力的關鍵在於「共軌效應（Tunneling）」。由於橫掃球與他的速球共用相近的飛行軌跡，直到最後一刻才會產生銳利的轉向，讓打者難以判斷。
這顆球也讓鄧愷威在隊內遇到一個有趣的難題：沒人想跟他玩傳接球。鄧愷威笑著說：「從1A到3A，我一直很難找到傳接球搭檔。大家都會說：『你的球太變態了，我不想跟你接球。』所以我現在通常只跟牛棚捕手練習。」
從2017年剛旅美時僅有速球與曲球的兩球型投手，到如今擁有五種球路、並以致命橫掃球震懾大聯盟，這名來自台中的右投正用他的天賦與進化，持續在棒球最高殿堂書寫傳奇。
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鄧愷威的隊友阿里格蒂近日在芬威球場接受採訪時，對這顆橫掃球讚不絕口。阿里格蒂透露：「我也投橫掃球，藍斯（Lance McCullers）也投，但愷威的那顆球完全是另一個層級。我和他玩傳接球時，那球在前48英尺看起來就像顆直球，然後突然像轉彎一樣，在眼前表演『90度急轉彎』。」
阿里格蒂補充道，一般的橫掃球弧度較大且較緩，但鄧愷威的橫掃球球速高達85英里（約137公里），「那球真的很噁心，真的是很強大的武器。」
27歲的鄧愷威透過翻譯表示，這顆球是2021年在高階1A時意外練成的。當時他只是在牛棚隨意嘗試握法，沒想到傳接球時效果驚人。直到2023年升上3A後，教練才正式告訴他：「這不是滑球，這是一顆橫掃球。」
數據也支持了「橫掃球」的威力。本賽季至今，鄧愷威使用這顆球的比例高達36.3%，被打擊率與長打率皆僅為.118，揮空率則高達27.9%。在今年的14場出賽中，他在23局的投球內繳出了2.35的自責分率（ERA）與24.7%的奪三振率，表現相當亮眼。
完美的共軌效應 讓隊友拒絕當搭檔
鄧愷威的橫掃球水平位移平均為16英吋，雖然不是聯盟移動幅度最大的，但其威力的關鍵在於「共軌效應（Tunneling）」。由於橫掃球與他的速球共用相近的飛行軌跡，直到最後一刻才會產生銳利的轉向，讓打者難以判斷。
這顆球也讓鄧愷威在隊內遇到一個有趣的難題：沒人想跟他玩傳接球。鄧愷威笑著說：「從1A到3A，我一直很難找到傳接球搭檔。大家都會說：『你的球太變態了，我不想跟你接球。』所以我現在通常只跟牛棚捕手練習。」
從2017年剛旅美時僅有速球與曲球的兩球型投手，到如今擁有五種球路、並以致命橫掃球震懾大聯盟，這名來自台中的右投正用他的天賦與進化，持續在棒球最高殿堂書寫傳奇。