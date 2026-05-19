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環境轉西南風 早上悶熱午後防降雨

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

周四、周五水氣增多 午後恐有較大雨勢

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

今明兩天（5月19日至5月20日）台灣逐漸轉為西南風環境，各地大致多雲到晴，午後需留意局部雷陣雨，天氣風險公司分析師黃國致表示，周四、周五（5月21日至5月22日）水氣增多，桃園以北也可能出現短暫降雨，午後中北部、東半部、山區恐有較大雨勢。黃國致說明，今明兩天台灣逐漸由偏東風轉為「西南風」環境，各地天氣多雲到晴，只有東半部、恆春半島局部有零星降雨情形，午後各地山區、近山區容易有局部短暫雷陣雨，前往山區活動請留意天氣變化。氣溫方面，北台灣全天約22至32度，中部約23至33度，南部約24至33度，東部約22至30度，白天感受偏熱、夜晚清晨感受稍涼。黃國致指出，周四、周五持續是西南風環境，東南部、恆春半島仍有局部零星降雨，且華南地區水氣移出影響，桃園以北局部也有零星降雨，其它地區大致維持上午多雲到晴、午後雲量增多，中部以北、東半部、各地山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態，午後外出請留意短時較大雨勢。周末至下周一（5月23日至5月25日）各地天氣仍穩定，午後中北部、東北部山區有局部有短暫雷陣雨情形，周末前往山區遊玩請留意天氣變化並攜帶雨具，日間仍偏熱，戶外活動請做好防曬並適時補充水分。