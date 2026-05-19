美國總統川普於川習會後表示，不希望台灣走向獨立，在野黨則在總統賴清德執政滿2週年前夕，今將進行中華民國憲政史上首次總統彈劾案。對此台中市長盧秀燕表示，為了台灣的安全，她要建議賴總統3件事情，以儘快消除國際社會的疑慮，包括親自說明台灣不會宣布獨立、以民進黨黨主席身分刪除台獨黨綱、守護中華民國要真心誠意。至於彈劾案，盧秀燕認為，民主的社會裡每位政治人物都該接受檢驗，「就像之前的大罷免一樣」。

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盧秀燕今（19）日在出席台中市議會定期會前受訪，回應川普受訪時表態不希望台灣走向獨立，她表示為了台灣安全，要建議賴總統3件事情，以儘快消除國際社會疑慮，1是明天520就職滿2週年，應親自說明台灣不會宣布獨立；2是避免民進黨說一套做一套，身兼黨主席的賴清德，應該刪除台獨黨綱；3是守護中華民國，要真心誠意。

立法院預計今日上午10時進行總統彈劾案記名投票，為中華民國憲政史上首次總統彈劾案，國民黨團將一致投下同意彈劾票、民眾黨團也將團進團出投票，追究總統失職行為。盧秀燕表示，在民主社會裡，每一位政治人物都應該接受檢驗、也都可以受到檢驗，「就像之前的大罷免一樣」。


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顏幸如編輯記者

喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...