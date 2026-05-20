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總統將闡明三大關鍵方向：

總統賴清德就職兩週年，今（20）日上午10點，賴清德將在總統府發表談話，主題以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為主，內容包括過去兩年的施政成果與未來施政方向，並提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。呼籲朝野面對外部威脅要有共同底線，明確拒絕「以和平包裝統一」的紅色統戰攻勢。而副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人也將共同出席。第一、「守護民主生活方式」，面對外部威脅需要共同A1底線，守護台灣不應因立場不同而打折。第二、「維持台海和平穩定」，明確拒絕「以和平包裝統一」的統戰攻勢，和平必須靠國防實力、清楚的國家意志，以及與民主夥伴共同撐起。第三、「經濟發展」，今年第一季經濟成長率創卅九年來單季最高，政府多面向投入產業振興、加薪、住宅、托育、長照等；另將涉及少子化對策等。