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▲盧廣仲也曾和《木曜4超玩》的泱泱（如圖）傳出緋聞。（圖／泱泱IG@lynnwu0219）

創作才子盧廣仲出道多年鮮少傳出緋聞，但他2019年時，卻突然被週刊爆料，狠心甩掉交往6年的女朋友，轉頭跟Lulu（黃路梓茵）交往，這消息當時震驚不少粉絲。隨後經紀人出面回應，稱盧廣仲與Lulu只是好友而已，且盧廣仲已經單身多年，根本沒有所謂的地下情女友，事件真相其實是一名對他愛而不得的女粉絲在隨意造謠、爆料。Lulu 2019年推出台語單曲〈巴豆痛〉，當時找來盧廣仲合作譜曲，兩人也因此傳出緋聞。一名自稱是兩人共同好友的爆料者稱，Lulu不僅能自由進出男方家，兩人平時更透過IG相互傳情，盧廣仲還為了Lulu狠甩已經交往6年的圈外人女友。對此，盧廣仲和Lulu雙雙否認緋聞。Lulu笑說自己看到新聞當下還嚇了一跳，認為爆料者根本就是在通靈，胡說八道。盧廣仲則透過經紀人回應，他已經單身7年了，根本沒有什麼已經交往6年的女朋友。經紀人更透露，事件真相其實是一名深愛盧廣仲的女粉絲在造謠，該瘋狂粉絲經常以盧廣仲女友的身分自居，還曾打電話到經紀公司要索取盧廣仲的私密資料，騷擾盧廣仲，因此公司認為，Lulu和盧廣仲的緋聞也是她亂爆料的。回顧盧廣仲情史，他2017年曾被拍到和樂團「女孩與機器人」的主唱Riin於酒吧互動曖昧、有說有笑，盧廣仲事後還送女方回家。但緋聞爆出後，雙方都否認交往，強調只是好朋友而已。到了2022年時，盧廣仲則和網路節目《木曜4超玩》的主持班底泱泱（吳泱潾）傳出戀情，兩人被拍到和其他人一起在餐廳吃飯，盧廣仲先行離開，泱泱也在聚餐結束後返家，但她沒過多久後又開車出門，前往盧廣仲住處私會，直至深夜都沒再外出。不過當時盧廣仲的經紀人同樣否認緋聞，強調兩人只是聊得來的朋友，沒有交往。總而言之，盧廣仲出道至今，並未公開承認過與任何女性交往，所有被拍到的緋聞也都只是互動曖昧罷了，並沒有實質證據。